El Quilombo / Casado consigue poner de acuerdo a la COPE, a laSexta y a Nacho Escolar: «Esta es la derecha que nos gusta»

Pablo Casado ha conseguido con su «histórico» discurso de moción de censura contra VOX algo tan difícil como poner de acuerdo a la COPE, a Escolar y a laSexta. Para que se lo haga mirar, como mínimo.

El editorial de la cadena de los obispos de este 22 de octubre de 2020 se deshacía en elogios a Casado: “El centro-derecha tiene por delante la ardua tarea de recuperar la confianza de una amplia mayoría social. Argumentos no faltan, pero la credibilidad política requiere un trabajo serio y riguroso, distante de caricaturas y soflamas. El discurso de Pablo Casado hoy puede ser un buen comienzo”.

Por si no se había mojado bastante, como dice el bloguero Elentir, la emisora episcopal ha publicado una noticia sobre la moción de censura que parece dictada desde Génova 13, la sede nacional del PP: “Casado sale reforzado de la moción de censura y apuntala su liderazgo”. La broma (si no lo es, desde luego lo parece), no acaba ahí: la noticia califica a Casado como “el gran triunfador” de esta moción “por desmarcarse de Vox y abrir la puerta (aun con líneas rojas) a entenderse más y mejor con el Gobierno”.

Carlos Herrera ha estado más comedido. Tirando de argumentario genovés, la estrella de la COPE ha felicitado en su ediorial de las 6 h a Casado por aporvechar todo el espacio del centro que le ha dejado Abascal «con su discurso anti-europeo». «El primer día Abascal hace un discurso de altísima graduación . Luego cometió el error de hacer un discurso antisistema, no puedes decir que la UE es un problema cuando es el paraguas que impide que esto vaya a ser Venezuela. Casado se da cuenta de que le ha dejado todo el centro para él solo».

Herrera dice lo mismo que la portada de ABC del 22 de octubre de 2020: «Es entonces cuando decide hacerse dueño de ese territorio. Abascal no lo esperaba, estaba desconcertado».

Abascal lo que no se esperaba eran los insultos y las descalificaciones personales con las que Casado trufó su discurso que Herrera ha obviado convenientemente.

EUFORIA EN LASEXTA

Si en el PP estaban eufóricos con el discurso contra VOX de Pablo Casado, en laSexta la exaltación de la tropa de Antonio García Ferreras era total.

«Casado se ha hecho un Merkel», no paraba de repetir el persentador ‘ARV’ en referencia a que en su día la canciller alemana tomó también la decisión de alejarse de Alternativa para Alemania (AFD) que es el equivalente de VOX en Alemania.

El primero en salir a felicitar a Casado fue el sorayista Jorge Bustos (El Mundo) por «censurar al Gobierno Frankestein y al mismo tiempo muestra las carencias del candidato Abascal». Su tesis es que con esta moción VOX lo que pretendía era «tapar una fuga de votos» que arrastraba desde hace meses.

Algo que solo sucede en la imaginación de este tertuliano porque la última encuesta de GAD 3 dice precisamente lo contrario: Vox aumenta en 13 diputados desde julio y el PP pierde 18. Si alguien tenía que tapar fugas, ese era el PP.

Bustos se vino arriba aplaudiendo al líder Casado: «¡Lo que ha hecho Casado es histórico! Le ha quitado la máscara al populismo trumpiano de VOX. Ha actuado como un auténtico líder que desafía la opinión de los suyos y de las encuestas».

«Es uno de los discursos más importantes de su vida política», comentaba Ferreras. La sorpresa saltaba en Alcobendas cuando nada menos el filopodemita Nacho Escolar elogiaba a Casado por «un discurso bastante bueno en los formal y en el fondo».

«Esto es lo que esperábamos de un partido conservador y centrista», dijo Escolar repartiendo carné de demócrata como es habitual en la izquierda. En un artículo en elDiario.es reparte más aplauso al nuevo Pablo Casado: «Ha hecho lo correcto. Ojalá siga esa senda y no vuelva a cambiar de posición».

«Ha hecho un discurso brillante», seguía emocionado Ferreras. Lo mejor vino con el autozasca del ‘politólogo’ Lluis Orriolls cuando preguntado por Ferreras consideró que VOX «no era un interlocutor válido» para formar mayorías parlamentarias. El mismo Orriols que dijo hace un año «creía que VOX era ultraderecha pero ahora soy escéptico», ahora vuelve a cambiar de opinión para no incomodar a su jefe.

Carlos Cue, de El País, ha elogiado que su discurso «le salió parlamentariamente bien y mucha gente le estaba pidiendo esto, ha dado un salto cualitativo muy importante para romper con VOX»