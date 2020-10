Losantos rompe con Pablo Casado: «Si no quieres hacer oposición, pásate a Ciudadanos»

«Si se cede un día a la dictadura, se ceden todos. Ni un solo día al miserable de Sánchez».

Ese ha sido el mensaje que le ha lanzado Federico Jiménez Losantos al PP de Pablo Casado, al que lleva días criticando duramente por su discurso «infame» en la moción de censura contra Pedro Sánchez.

La estrella de esRadio ha sacudido a Casado en su editorial de las 7 h este 27 de octubre de 2020 por su propuesta de dar un cheque en blanco de ocho semanas al estado de alarma de Pedro Sánchez. «Si no quieres hacer oposición, pásate a Ciudadanos»

Losantos ha repartido estopa incluso a un medio ‘amigo’ como el diario El Mundo, con el que tiene acuerdos de colaboración y cuyo director Paco Rosell es tertuliano de ‘La Mañana’.

Su víctima favorita es Juanma Lamet, «que es lo mismo que decir Teodoro García Egea».

Cuenta Lamet, el periodista que cubre la información del PP, que el gabinete de Casado –liderado por el diputado Pablo Hispán– le transmitió al equipo de Iván Redondo su plan: ocho semanas de alerta y una reforma legal.

La respuesta no fue negativa: «Ya os diremos». Pero no queda ahí el intento de pacto: en el PP están dispuestos a «ampliar» más aún el estado de alarma una vez cumplidos los dos meses «si la situación no está bien aún» epidemiológicamente cuando llegue la Navidad, según las fuentes consultadas.