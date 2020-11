TERTULIA / Todos los enchufes de la primera dama Begoña Gómez

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, va a codirigir una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid sobre la Transformación Social Competitiva. El hecho de que no sea catedrática, ni doctora, ni siquiera licenciada, porque sus estudios de Márketing y Negocios los cursó en una escuela no oficial, sin un título homologado, no le está imposibilitando hacer una carrera académica.

La cátedra se presentó el pasado viernes en la Universidad Complutense, un acto al que acudió Gómez y en el que expresó su deseo de que las empresas busquen el incremento del estado del bienestar: «Hay que pensar nuevos modelos que permitan resetear el capitalismo, que es un modelo que va a cambiar, y en ese cambio las empresas son cada vez más conscientes de las necesidades de conectar con la sociedad, para ser más fuertes y atractivas, ejerciendo impacto social, ligado al negocio», aseveró.

La nota oficial publicada por la Complutense la presentaba como «directora» de la cátedra. Ante tamaño despropósito, ABC se ha puesto en contacto con la universidad madrileña, que ha reconocido un error: «La cátedra tendrá un director académico de la Complutense, que aún ni siquiera está nombrado, y ella podrá ser codirectora», especificaron fuentes oficiales.