César Vidal: «Está clarísimo que ha ganado Trump y esto no tiene vuelta de hoja»

El historiador César Vidal conectaba a las 07 am (hora española) del 04 de noviembre de 2020 con el programa ‘En la boca del lobo’ de Radio YA que presenta Javier García Isac para dar por hecho la victoria de Donald Trump.

Vidal, residente en el estado de Florida (EEUU) que ha clavado en el pasado el resultado de anteriores elecciones en EEUU, explica que la gran mayoría del voto norteamericano ya está contabilizado y que el voto por correo no va a cambiar la realidad.

«En número de compromisarios es obvio que Trump ha ganado y esto se sabe desde hace más de dos horas. Es clarísmo que ha ganado Trump y esto no tiene vuelta de hoja»

«Ha fracasado la gran coalición del Partido Demócrata para ganar estas elecciones. Es vergonzoso que Joe Biden haya salido no a reconocer la victoria sino a decir que todavía podía ganar»

César Vidal, a quien el diario La Razón le censuró sus crónicas sobre Trump en el 2016 en las que pronosticó su victoria, ha hecho un dura crítica de los corresponsales españoles en EEUU:

«Los de los corresponsales españoles en Estados Unidos es de lo más bochornoso que he visto. Leo las crónicas y me parecen de escándalo. De las crónicas que he leído, los más prudentes han sido los de El País, probablemente para no hacer el ridículo que hicieron en 2016»

«La incapacidad para informar es tremenda, la mayoría de los directores de periódicos de España deberían ponerlos en la calle»

«Cuando vives en EEUU todavía te asombra más lo que cuentan… ¡pero esta gente qué se fuma!»