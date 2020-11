Fortes demuestra que para manipular en TVE no hace falta ser bilingüe: «El inglés no es lo mío»

Xabier Fortes, presentador de ‘La Noche en 24 horas’, protagonizó un esperpento importante con motivo de los especiales por las elecciones en Estados Unidos, cuyos resultados siguen sin conocerse este 4 de noviembre de 2020.

Allí, a la hora de presentar a un analista de la consultora política ‘Albright Stone bridge’, el periodista gallego fue incapaz siquiera de pronunciarlo correctamente. Él se excusó al instante «El inglés no es lo mío«, a pesar de que por lo que se ve, nadie le pide que sea bilingüe pero sí al menos que se trabaje la pronunciación del nombre de la empresa al que acude un invitado.

La Plataforma crítica ‘TVE Libre’, que tiene a Fortes entre ceja y ceja, le remataba: «Y la neutralidad, tampoco».

@xabierfortes o la escuela de idiomas de ⁦@rtve⁩ : “el inglés no es lo mío”. Y la neutralidad tampoco, añadimos 👇 pic.twitter.com/nq1p8yisD4 — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) November 4, 2020

El problema de los españoles con el inglés

Más allá del esperpento, que quedaría en anécdota si no se tratase de un periodista famoso al que se le conceden grandes proyectos en un canal de la importancia de Televisión Española, lo cierto es que vuelve a ponerse de manifiesto los problemas de muchos españoles relevantes con el inglés.

Presidentes como Mariano Rajoy o Rodríguez Zapatero demostraron que no era su fuerte, algo que parece haber mejorado en parte el actual dirigente Pedro Sánchez. Y qué decir del ‘relaxing cup of café con leche’ de la entonces alcaldesa Ana Botella. Pero luego exigimos a nuestros jóvenes que aparte de dominar el inglés hablen también un tercer idioma. Las comunidades donde existe otra lengua co-oficial ya ponen su particular palo en la rueda haciendo casi obligatorio dominar su dialecto por delante del propio idioma anglosajón.