Joaquín no iría a ‘La isla de las tentaciones’ pero deja en el aire un posible fichaje por Mediaset cuando se retire

Si hay un fiel y orgulloso seguidor de ‘La isla de las tentaciones’ en España, ese es, sin lugar a dudas, Joaquín Sánchez, que no se pierde una sola gala del ya bautizado como programa revelación del 2020.

El capitán del Real Betis es un comentarista más del reality cada noche, aunque, a diferencia de los tertulianos habituales del formato, hace esta labor desde el salón de su casa y de forma desinteresada porque «nos da la vida».

Con su característico y particular sentido del humor por bandera y echando mano de los stories de Instagram, las ingeniosas opiniones que el centrocampista acostumbra a verter han hecho que más de uno se haya planteado su intervención en ediciones futuras.

“No (participaría), porque en la primera hoguera me vengo para acá. Ese programa es para gente muy valiente”, ha reconocido el futbolista a Manu Carreño en una entrevista para ‘El Larguero’ de la Cadena Ser este 2 de noviembre de 2020.

Aunque también ha admitido que no se ve conduciendo un formato así porque para eso «hay que tener una experiencia, como vimos en la primera temporada con Mónica Naranjo y ahora con Sandra Barneda, y no es fácil llevar este tipo de programas con estos concursantes porque el conflicto está ahí», no descarta formar parte de alguno en calidad de colaborador habitual o presentando «programas mucho más blancos y divertidos» cuando dé por terminada su carrera deportiva.