Julia Otero, que exigió dimisiones al PP en la crisis del ébola, defiende a Sánchez: «Intenta hacer lo mejor»

La crisis del cororonavirus ha servido para desnudar al Gobierno de Sánchez en todas sus incoherencias y de retratar una política continua de bandazos, engaños e improvisaciones.

Salvo para la periodista Julia Otero, periodista de Onda Cero, que además de ganarse el sueldo defendiendo al Gobierno socialcomunista que acumula casi 60.000 muertos por la pandemia, se permite criticar… ¡a la oposición!

«En ningún país de Europa ha habido una oposición a la gestión del Gobierno como la que hemos tenido aquí en España», ha lamentado la defensora del asesino Rodrigo Lanza entrevistada en el programa ‘Liarla Pardo’.

«Esperemos que hayan entendido que ese es el camino y veremos en qué se traduce».

Hola @Julia_Otero Como nadie en tu sector te lo recuerda porque te tienen miedo, te lo voy a recordar yo, que a mí no me das ninguno: Así defendías al ASESINO Rodrigo Lanza cuando ya había dejado parapléjico a un Guardia Urbano. Ante los voceros de la mafia, memoria y dignidad pic.twitter.com/ekZPFJduYK — Alvise Pérez (@Alvisepf) September 18, 2020

En lo referente al papel de Pedro Sánchez y su socio de Gobierno, Otero ha sido muy generosa: «Lo último que podía imaginar Sánchez es que dos meses después de la toma de posesión venía un tsunami de estas características».

«Todos los países han intentado dar una respuesta. Todos han cometido errores, nuestro gobierno también lo ha hecho. Evidentemente no estábamos preparados», ha manifestado la servil Otero, quien ha añadido que no ve «un ejemplo claro de gobierno que lo haya hecho todo bien», aunque ha dicho que no tiene ninguna duda «de que todos los gobiernos intentan lo mejor».

¿Taiwán? ¿Corea del Sur? ¿Que no hay ejemplos de países que lo han hecho bien durante esta pandemia? ¿No tiene nada que decir el azote del PP que exigía dimisiones durante el ébola?

Otero, como suele ser habitual en ella, se permitió pontificar atacando a periodistas «que mienten todos los días», sin aclarar si se refería a ella misma.