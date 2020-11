El digital de Dina e Iglesias, ahora a por Ferreras: «Bajo un falso disfraz de progresismo, desliza lo peor de la derecha»

El digital de Dina Bousselham tiene tomada la matrícula al matrimonio Ana Pastor-Antonio García Ferreras.

Si hace escasos días, PD publicaba el ataque de ‘La última hora‘ a la creadora de Newtral, a la que acusaba de pagar 300 euros a los nuevos becarios mientras ella facturaba más de 4 millones de euros, ahora es Antonio García Ferreras el siguiente en recibir lo suyo.

Como suele hacer este libelo ideado y financiado por Podemos, se escuda en el avatar de ‘Protestona’, que ha grabado un vídeo señalando a Ferreras de ser culpable de todos los males posibles: vender una idea de falso progresismo, ser la voz de su amo, permitir que en su programa, ‘Al rojo vivo’, se acuse gratuitamente a Pablo Iglesias de ser ETA, y nadar en las cloacas. Todo en el mismo párrafo. ‘Menos mal’ que el vídeo solo duraba dos minutos.

Así se despachaba ‘Protestona‘, colaboradora de ‘La última hora’, contra García Ferreras:

«Ayer estuve viendo cómo en ‘Al rojo vivo’ los tertulianos comentaban los pactos de los partidos para sacar adelante los presupuestos», comenzaba.

A la mayoría de la mesa no le parecía nada bien que Bildu apoyase esos presupuestos. A casi todos les hubiera gustado más el apoyo de Ciudadanos.

Pero lo que más me llamo la atención, no porque a estas alturas me sorprendan estas tácticas, es que García Ferreras, cada vez que se nombraba a Bildu, aprovechase para meter en la misma frase a Pablo Iglesias, aunque fuera con calzador. Bildu anuncia que apoya los presupuestos, satisfacción para Pablo Iglesias. Que si Iglesias y Otegi hablan…como si fuera algo terrible que un vicepresidente hable con un partido que se sienta en el Parlamento.

Que por qué os cuento esto, porque no me gusta que el periodismo me venda motos. Y Ferreras es el gran vendedor de motos de la profesión. Bajo un falso disfraz de neutralidad e incluso progresismo, desliza día a día lo peor de la derecha. Nos cuela la ideología de sus amos de su grupo mediático, ataca al Gobierno y defiende con uñas y dientes los intereses del poder.

Si ahora toca hacer creer a la gente que Pablo Iglesias es medio etarra, ahí está Ferreras. Ojo no lo dirá él, lo dejará caer sibilinamente. Y llevará al programa a otros periodistas que lo dirán por él porque esos periodistas ni quieren ni pueden esconderse. El periodismo ya no es un servicio público sino un negocio empresarial como otro cualquiera. Si el negocio exige hacerte pasar por progre cuando solo eres un sicario más de las cloacas, pues se hace.