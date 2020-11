Javier García Isac (Radio YA): «A Inés Arrimadas le queda como única salida solicitar su ingreso en el PSOE»

«Vamos bien, pero nos conviene que haya tensión», fue lo que capto un micrófono indiscreto, un micrófono que se creía cerrado a la pregunta realizada por el periodista «amigo» Iñaki Gabilondo al que fuera presidente del gobierno Jose Luis Rodriguez Zapatero. Pocas cosas han cambiado desde entonces en el socialismo español. Tensionar la sociedad, dividirnos y enfrentarnos, trajo buenos réditos políticos y electorales a Zapatero y esa es la misma senda que ha decidido tomar el presidente Sanchez y su escudero Pablo Iglesias.

La izquierda vive de generar tensión, si no la hay, la inventan. Para ellos es muy importante enfrentarnos, y parecer que son otros los que crean esa tensión, culpabilizan a todo aquel que no acepte con sumisión perruna sus postulados ideológicos. En España existe una oposición domesticada, amaestrada, que piensa que ser moderados es asumir todo proyecto ideológico de la izquierda, en una estrategia claramente equivocada que les hace pensar que de esta manera no caen en la trampa que les tienden otros y que esas cuestiones de calado y fondo nada tiene que ver con ellos. La izquierda es una fabrica inagotable de sacar temas y cuestiones para que el enfrentamiento y la crispación no decaigan jamás, y si en algún momento parece que esta tensión decae, que nadie se preocupe, que de inmediato vuelven a la carga con nuevos asuntos mas polémicos y polarizantes que los anteriores.

Decía Edmund Burke, que «Para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada». Da la sensación, de que entre nuestra clase política y también en el conjunto de la sociedad, quedan muy pocos hombre buenos, muy pocos dispuestos a sacrificarse y combatir el mal, a no asumir como «normal» aquello que no lo es.

La izquierda fabrica el mal y la oposición domesticada lo acepta y en la mayoría de las ocasiones, lo implementa y lo facilita. A lo largo de nuestra historia más reciente, han tenido innumerables posibilidades de dar la batalla ideológica y cultural. Nunca lo hicieron, es más, acaban aceptando como propio y como normal, todo aquello que debería haber sido combatido. Esa oposición domesticada, bien por omisión, bien por dejadez o bien por ignorancia, se convierten en cómplices y colaboradores.

El Partido Popular no está solo en esta labor colaborativa de deconstrucción de España en la que junto con socialistas, llevan décadas embarcados, cuentan con el inestimable apoyo de la veleta naranja, con el apoyo del felpudo Arrimadas.

A Inés Arrimadas solo le queda como única salida medio digna, después de tanta humillación y desprecio, solicitar su ingreso en el Partido Socialista, cuestión que tampoco nos produciría mayor extrañeza, e intentar capitanear desde esas siglas, una corriente social demócrata dentro del PSOE.

En España hace ya mucho tiempo que desapareció la dignidad entre la mayoría de los miembros de nuestra clase política, e Inés Arrimadas no tendría por qué ser una excepción. Son muchos los que confiaban en ella después de su paso por la política catalana, muchos los que desamaban su desembarco en la política nacional y la decepción generada es directamente proporcional a la ilusión que generó. Inés Arrimadas es una política amortizada, sin ningún futuro político que no sea el de su integración en el partido socialista. Arrimadas ha superado todas las líneas de dignidad exigibles a un político, y miren que se exigen pocas.

Su organización deambula sin un objetivo claro, más allá del propio acomodo personal de los pocos dirigentes que todavía conservan.

Todo parece darles igual y todos aceptamos como irreversible el futuro que nos han preparado. Lo que está en juego en este momento, es la propia supervivencia de la nación española, mientras nos tienen entretenidos con vágatelas y asuntos muy secundarios. Unos generan tensión y crispación en la sociedad, mientras que otros entienden que la mejor manera de parar esa tensión y esa crispación, es asumiendo con total normalidad el origen de esa misma crispación, en una ilusa idea de pensar que la izquierda se olvidara del asunto, sin ser plenamente conscientes que la izquierda es una fabrica inagotable de generar maldad, tensión y crispación y que jamás darán por concluido un asunto.

Su capacidad creativa es inimitable.