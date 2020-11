El Quilombo / No culpen a Blas Herrero: PRISA estaba muerta cuando él llegó y es muy tarde para plegarias

Si Jeff Bezos, el dueño de Amazon, pagó 190 millones de euros por ‘The Washington Post’, el periódico del caso Watergate, ¿cuánto vale ‘El País’?

La oferta a precio de saldo del asturiano Blas Herrero —200 millones por la división de medios de PRISA— sonó como una bofetada en toda la cara para varios accionistas de la compañía.

Piensan que son lentejas cuando «las radios de Latinoamérica valen unos 100 millones» y que ‘El País’ no se puede vender por menos de 150 millones de euros.

Olvidan los sufridos accionistas de PRISA que la vaca sagrada de la prensa ‘progre’ es una empresa en números rojos, donde hace meses que no entra un duro en publicidad por culpa del Covid.

Además, tiene una plantilla sobredimensionada, con periodistas que cobran sueldazos propios de otra época y cuya matriz arrastra una deuda de 1100 millones de euros.

Y la Cadena SER es una máquina de perder dinero: lleva perdidos 6,5 millones en ingresos por la pandemia.

En los primeros nueve meses del año la compañía tuvo pérdidas de 209 millones de euros, que se suman a los 110 millones de 2019.

Total: que en PRISA no están para ponerse dignos.

Blas Herrero podría decir lo mismo que dijo el ‘liquidador’ Lawrence Garfield interpretado por Danny DeVito en ‘Other People’s Money’: “No me culpen a mí. Esta compañía está muerta. Yo no la maté. No me culpen a mí. Ya estaba muerta cuando yo llegué. Y ya es muy tarde para ponernos a rezar por ella. Y hoy soy el único amigo que tienen”.

¿Qué busca Herrero al querer entrar en una empresa ruinosa pero influyente? El ‘lechero’ asturiano no busca dinero porque es inmensamente rico, está de vuelta de todo y muchos creen que se está prestando a esta operación para ayudar al Santander a ganar más poder dentro de PRISA.

Los principales accionistas de PRISA son el fondo activista Amber Capital con 29,84 por ciento, HSBC y Telefónica, ambos con participaciones del 9 por ciento. Santander y el grupo Carso, el vehículo del multimillonario mexicano Carlos Slim, completan el elenco de accionistas relevantes con sendas participaciones cercanas al 4 por ciento.

El banco de Ana Patricia tiene una participación pequeña pero de mucho peso gracias a su condición de acreedor principal, entre otros, de la familia Polanco, cuya participación del 8 por ciento está pignorada en favor del banco por préstamos de más de 40 millones. Botín firmó la paz con Joseph Oughourlian (Amber) y el coronavirus les ha unido aún más.

Que un banco ponga los 200 millones para amarrar un medio de comunicación de izquierdas no quedaría muy estético, así que han buscado a un ‘caballo blanco’ como Herrero (es la tesis de Jiménez Losantos que ve al mexicano Carlos Slim, amigo de Felipe González detrás de la operación) para forzar a los accionistas ‘rebeldes’ vender y salir de la empresa, como Amber, Telefónica, HSBC o los cataríes.

En Moncloa no ha gustado nada escuchar el nombre de ‘Don Blas’ porque le asocian con la vieja guardia socialista. Ya bastante tienen con aguantar a Javier Monzón, el hombre de paja de Botín y amigo de González y Aznar tras 22 años de reinado en Indra.

El Santander no busca guerras con el Gobierno de Sánchez pero tampoco quiere seguir palmando pasta. La entrada de Herrero le permitiría trocear la compañía, vender activos y recuperar su dinero en un escenario de hecatombe económica.

Queda saber qué hará Telefónica, que controla el 9 por ciento de PRISA y es es el segundo accionista de referencia. José María Álvarez-Pallete no es César Alierta: no le gusta estar en los medios y quiere irse pero necesita el OK del Gobierno.

«Se irá en cuanto equilibre las pérdidas de su inversión. Sus acciones están etiquetadas como «disponible para la venta» y no le interesa mantenerlas en su cartera más allá de lo necesario», dice VozPopuli.