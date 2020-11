El Quilombo / Sánchez subasta lo que queda de España y Otegi se reparte el botín con Iglesias

Mientras Pedro Sánchez subasta lo que queda de España, conviene saber de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta aquí.

En la Transición corría el café para todos y el despacho de Adolfo Suárez era como un Starbucks para los nacionalistas. Estaban reunidos Suárez, Jordi Pujol y el diputado de UCD y ministro de Obras Públicas, Joaquín Garrigues, así como con el general Gutiérrez Mellado.

La conversación fue más o menos así:

«Habrá Estatuto, el vuestro y el vasco. Lo distintivo del vasco va a ser el concierto que no se puede conceder a Cataluña por el peso muy grande de la economía catalana en el conjunto del Estado. Y porque no hay tradición. El concierto vasco tiene una tradición histórica que no existe en Cataluña. En cambio, lo distintivo vuestro, lo que más os da personalidad propia, es la lengua. Es decir, entendemos que el hecho más irrenunciable para el País Vasco es el concierto, y para Cataluña, la lengua».