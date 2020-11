La profecía de Girauta que cabrea a El País: «Pocos hacen más para que Abascal sea presidente»

El País sigue empeñado en identificar «a quién critica lo criticable» con VOX, en su obsesión por todo lo que huela a «extrema derecha».

Una estrategia que a juicio de Juan Carlos Girauta se va a tornar en positiva para la formación de Santiago Abascal: «Yo, enviaría una gran cesta de Navidad al diario. Pocos hacen más por su futura presidencia».

En esta ocasión, lo que provocó el fino análisis de Girauta fue la noticia con el siguiente titular: «73 mandos retirados del Ejército firman una carta al Rey que asume el discurso de Vox».

Girauta ampliaba su teoría en función del enfoque con el que el rotativo que dirige Javier Moreno abordaba el escrito de los mandos retirados del Ejército al actual jefe del Estado:

¿O acaso no vive España una situación de “deterioro”, en la que la “cohesión nacional” corre graves riesgos, “tanto en su vertiente política como económica y social”? ¿O acaso en el gobierno no hay comunistas?

¿O acaso no lo apoyan filoetarras (¿qué es Otegi?) e independentistas? ¿O acaso no está amenazada la unidad nacional? ¿O acaso no son momentos difíciles para la patria? ¿Eh?

No hay que ser de Vox para ver eso. Solo hay que tener ojos. Pero Lo País se ha empeñado en atribuirle todos los méritos a los de Abascal.