Vuelve a por otra, Maestre: el ‘alter ego’ de Miguel Lacambra pierde el juicio contra Eduardo Inda

Van de matones por las tertulias televisivas hasta que se topan con un juez que los deja KO besando la lona.

El titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Fuenlabrada considera que no constituye ningún ataque al honor de Antonio Maestre que Eduardo Inda le llamara «miserable», después de que éste tachara de peseteras a las víctimas del terrorismo.

Maestre, el periodista que citaba a Miguel Lacambra, un perfil falso en Twitter para defender la gestión del coronavirus del Gobierno, presentó una demanda contra Okdiario y su director, Eduardo Inda, por considerar que 16 artículos publicados en este diario atentan contra su honor, su intimidad y su propia imagen.

Entre ellos, un artículo titulado Inda al miserable Maestre: «Te importan más los animales que las víctimas del terrorismo, a las que llamas peseteras».

En la sentencia que desestima su demanda, el juez señala que no constituye ningún ilícito calificar de «miserable» a Antonio Maestre en dicho contexto, segín informa Okdiario. La noticia recordaba que el periodista de La Marea publicó el 14 de junio de 2015 el siguiente mensaje en Twitter: «Las víctimas de ETA sólo se acuerdan de sus familiares cuando hay subvenciones».

Eduardo Inda, se lo recordó en una tertulia de La Sexta Noche en julio de 2017:

«¿Se puede ser más miserable? La verdad es que no se puede ser más miserable», remató Inda. Al respecto, la sentencia que desestima la demanda señala que, también en este caso, prevalece la libertad de expresión teniendo en cuenta que las palabras de Inda se produjeron en «el contexto de debate sobre asuntos públicos ante un tuit de contenido denigratorio para las víctimas (por mucho que el demandante parafraseara a un tercero, intentara remediarlo y en la demanda se le reste importancia)».

El magistrado recuerda que en este intercambio de descalificaciones se ha producido una «reciprocidad», ya que Antonio Maestre también había calificado de «miserable» al director de OKDIARIO.

El juez tampoco encuentra reprobable el editorial publicado el 6 de septiembre de 2017 bajo el título Con este drama no se relativiza, en el que Okdiario recordaba que el feminista Antonio Maestre justificó a la tuitera que deseo que Inés Arrimadas sea violada. Al respecto, la sentencia señala que el texto publicado por este diario «contiene una crítica profesional al trabajo del demandante [Antonio Maestre], de tono ácido pero que no llega al insulto personal y en el contexto de la opinión a su vez expresada por el demandante sobre un asunto de interés público».

Antonio Maestre sostenía que ha dejado de ser invitado a alguna tertulias de televisión por culpa de Inda.

Pero aquí también se ha llevado otro revolcón:

«La demanda no concreta ni se llega a demostrar la pérdida de oportunidad laboral alguna derivada de este enfrentamiento mediático. Es más, excusa desconocer las oportunidades laborales que el actor ha podido perder y el tribunal no está en mejor posición para determinar lo que sería un lucro cesante, alegado y no probado».