Perro no come perro: esta es la razón por la que El País no hizo sangre con el fiestón de Pedrojota Ramírez

El diario El País tardó unas 24 horas en informar de la lamentable fiesta que ‘El Español‘ celebró con decenas de invitados, entre ellos el ministro Salvador Illa, en pleno estado de alarma.

El pasado martes 1 de diciembre de 2020, el Comité de Redacción se reunió con el nuevo director, Javier Moreno, para tratar diversas cuestiones que afectan al periódico y por las cuales pregunta la plantilla. Y efectivamente, hubo quién quiso saber por qué el periódico de PRISA tardó un día entero en informar de aquel evento.

Moreno: «Saltarse las normas no siempre es culpa de quién organiza el evento»

Una vez se tuvo constancia de la fiesta, con el consiguiente escándalo armado en redes sociales tras trascender la presencia del ministro Illa y varios políticos, casi todos los medios de comunicación se apresuraron a ofrecer información de lo sucedido.

A este respecto, sorprendió la ‘tardanza’ de El País. El diario no quiso hacer sangre con un antiguo enemigo íntimo del grupo, el mismísimo Pedrojota Ramírez, en la actualidad director de ‘El Español’. Si alguna vez en los últimos tiempos ha tenido PRISA una buena ocasión de ajustar cuentas con el ex director de El Mundo, fue esa.

Moreno trasladó al Comité que «era un caso difícil de juzgar en un primer momento» y añadió «saltarse las normas no siempre es culpa de quién organiza el evento».

Además, el director de El País añadió que «cuando la ministra portavoz [María Jesús Montero] y el propio ministro de Sanidad hablaron sobre esa fiesta «sí se convirtió en tema, pero no antes». Perro no come perro.

El diario se hizo eco del escándalo a las 21:47 del 27 de octubre en una nota firmada por Elsa García de Blas y Elena Sevillano.

El caso de Antonio Caño: la competencia publicó un capítulo del libro del exdirector de El País

No acabaron ahí las preguntas comprometidas a las que tuvo que enfrentarse Moreno ante el Comité.

El máximo responsable de El País tuvo que escuchar la preocupación y el malestar que provocó en parte de su plantilla que fuera la competencia, en concreto, el periódico El Mundo, quién publicara un capítulo del nuevo libro de Antonio Caño, exdirector del diario.

Efectivamente, el diario de Unidad Editorial fue el primero en avanzar un extracto de la obra de Caño sobre el exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba.

A esa publicación se le sumó una extensa entrevista realizada por Jorge Bustos, algo que sorprendió, cuando no disgustó, a varios en Miguel Yuste.

Una muestra más que el periodista jienense y el diario de PRISA no mantienen la mejor de las relaciones tras producirse su cese como director en junio del año 2018, momento en el que fue sustituido por Soledad Gallego-Díaz.