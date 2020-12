Bieito Rubido: «Hay cierto periodismo instalado en el nihilismo del columnismo pijo madrileño»

El ‘Astrolabio’ de Bieito Rubido desafía este 8 de diciembre de 2020 a esa «sociedad excesivamente secularizada e instalada en el relativismo» en la celebración de la Inmaculada Concepción.

«Podemos tener nuestra fe y curiosamente casi el setenta por ciento de los españoles nos declaramos católicos. Por eso aceptarán que hoy me detenga en la hermosa celebración de la Inmaculada Concepción y que lo haga sin ningún tipo de rubor ni vergüenza. Va siendo hora de que, sin caer en beatería hueca, nos atrevamos a hablar de nuestros sentimientos en una sociedad excesivamente secularizada e instalada en el relativismo».

Rubido recuerda a su madre en su columna en ‘El debate de hoy’:

«Este día, 8 de diciembre, siempre me lleva hasta mi madre. Ya no está aquí, pero de haber estado, me hablaría de su preocupación por el hecho de que sus descendientes, nietos y bisnietos, tengan de nuevo un país tan dividido como el que ella conoció allá en su tierna infancia, en los años treinta del siglo pasado».