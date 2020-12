YouTube vuelve a censurar ‘Estado de Alarma’ por un vídeo de Dragó contra la verdad oficial del Gobierno

«Entérate de una vez de que no te quieren sano, sino esclavo».

Así de crítico se mostraba el colaborador de ‘Estado de Alarma’, Fernando Sánchez-Drago, con las extremas medidas de confinamiento de Pedro Sánchez, algo que ha despertado los celos inquisitorios de YouTube.

Por este vídeo la plataforma ha decidido ahora cerrar temporalmente el canal alternativo ‘Estado de Alarma Uncensored’, el canal que había abierto justo después de que le cerraran ‘Estado de Alarma’ oficial con más de 300.000 suscriptores.

Ahora los espectadores de ‘Estado de Alarma’ deberán ir directamente a su página web ‘Estado de Alarma TV’ para poder seguir la programación del canal dirigido por el periodista Javier Negre sin censura.

Esto es lo que ha dicho Dragó y que tanto ha molestado a los inquisidores de YouTube:

Quédate en casa, nos dicen, mientras nosotros te dejamos sin trabajo y llevamos tu empresa a la quiebra… Ésa que tantos años te costó crear.

Quédate en casa mientras nosotros decidimos por ti a qué hora puedes salir de ella y en qué condiciones.

Quédate en casa mientras nosotros (tus dueños) decidimos cómo te vas a morir y cuándo.

Quédate en casa, aunque no tengas dinero para comprar comida.

Quédate en casa, aunque a tu madre le queden pocos años de vida y te necesite.

Quédate en casa y no veas a tus nietos por temor a contagiarlos o a que te contagien.

Quédate en casa, pero sigue pagando tus impuestos aunque no generes ingresos.

Quédate en casa mientras nosotros creamos cortinas de humo para que te distraigas, vivas confundido entre cosas triviales o absurdas y no repares en lo que estamos haciendo con tus derechos.

Quédate en casa mientras reventamos la economía sin que puedas hacer nada para evitarlo.

Quédate en casa, porque así podremos ejecutar nuestro planes sin escuchar protestas.

Quédate en casa y entérate de una vez de que no te quieren sano, sino esclavo.