Máxima tensión y mucho bochorno en TVE con Cintora como juez y parte: «¡No te rías de los muertos!»

Es lo que tiene que el presentador de los mediodías en la cadena pública, Jesús Cintora, sea juez y parte de los debates, colocado a dedo por los podemitas, Pablo Iglesias y, en última instancia, Rosa María Mateo.

En apenas algunas semanas de nuevo programa ‘Las cosas claras’ (en realidad en las primeras horas), ya se vio de dónde cojeaba Cintora y su propuesta: hacer un Las Mañanas Cuatro pero pagado por todos los españoles, para beneficio absoluto y sin vergüenza del Gobierno de izquierdas, con todos sus amigotes de otros programas y censurando las opiniones que no le interesan.

Y eso es lo que aconteció este 14 de diciembre de 2020 en un momento de máxima tensión en el programa, entre la tertuliana Paloma Cervilla (ABC) y Alicia Gutiérrez, conocida por la audiencia de Cintora de los tiempos de Cuatro como la ‘hiena’. Se las tuvieron tiesas, pero el moderador, juez y parte, entró como un elefante en una cacharrería a defender a su tertuliana fetiche. Bochornoso:

Alicia Gutiérrez: ¿Qué está haciendo el gobierno de Madrid? Decir que el Gobierno no ha comprado las vacunas necesarias, que está más centrado en comprar a sus socios que las vacunas… ¡No es verdad! Cuando tú lanzas eso estás contagiándole a la gente la desconfianza.

Paloma Cervilla: Qué envidia que no tengamos en este país una Ángela Merkel que sale por la televisión llorando prácticamente y le diga a la gente ‘señores, si no se quedan en su casa se mueren’. Aquí tuvimos un presidente que en julio nos abrió la puerta y nos dijo ‘¡salgan ustedes a la calle!’

Alicia Gutiérrez: Increíble.

Paloma Cervilla: ¿Increíble?

Alicia Gutiérrez: Increíble cómo lo tergiversas, chica.

Paloma Cervilla: Ojalá tuviéramos un Presidente que no nos dijera ‘moral de victoria, nadie se quedará atrás’… Las colas del hambre, 70.000 muertos y ¡todos salgan a la calle! Y no mienten a Madrid porque ha sido un ejemplo para este país.

Alicia Gutiérrez: ¡Sobre todo en las residencias de ancianos! [riendo]

Paloma Cervilla: ¡No te rías de los muertos! ¡No te rías de los muertos!

Alicia Gutiérrez: No me estoy riendo de los muertos…

Jesús Cintora: ¿Me permitís? Yo no he visto a nadie reírse de ls muertos ni permitiría yo que lo hiciera. Eso por una parte. Si me permites, cuando estoy hablando yo… Un ratito, eh.

Paloma Cervilla: Yo voy a seguir con mi argumentación, contigo no voy a debatir contigo que eres el presentador.

Jesús Cintora: Si no es debatir, es poner el acento en que nadie se ha reído de los muertos, porque yo no lo permitiría.