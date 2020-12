Lewandowski gana el premio ‘The Best’, desbancando en 2020 a Messi y Cristiano

Robert Lewandowski se impuso a Leo Messi y Cristiano Ronaldo. El jugador del Bayern se llevó el premio The Best al mejor jugador del mundo correspondiente a la temporada 2019-20. El jugador polaco de 32 recibe así el reconocimiento de la FIFA, sucediendo a Messi, que se alzó con el galardón el año pasado.

El The Best de Lewandowski tiene además un valor añadido al no haber Balón de Oro de la campaña pasada. Las discretas campañas del Barça y la Juve en Europa han allanado el camino al delantero de un Bayern, que se coronó en la Bundesliga y la Champions League, derrotando al PSG en la final.

El gran valor del delantero del Bayern es su ‘killer instinct’, que diría Mourinho. Un instinto goleador privilegiado que le convierte en el mejor realizador del campeonato alemán de los últimos años y en uno de los mejores ‘9’ de la historia moderna. La receta del éxito, y que le ha llevado a conquistar el The Best, es el trabajo, el olfato, los automatismos de depredador del área y la dieta…

Con 34 goles en competición doméstica, 6 en Copa y 15 en la Champions, Lewandowski sumó un total de 55 dianas. Dieciocho más que Cristiano y 25 más que Messi, que fue Pichichi en LaLiga con 25 tantos.

Dedicación, trabajo y profesionalidad

El que fuera ‘Jugador del Año Eurosport’ ha alcanzado la cima del fútbol mundial sin fuegos de artificio ni secreto alguno más allá del trabajo duro y una profesionalidad exquisita. Dos detalles que comenta cualquiera que haya compartido vestuario con él.

Sin llamar la atención ni ser un personaje mediático fuera del terreno de juego, Lewandowski siempre ha mantenido un perfil bajo que le ha permitido que sea su fútbol quien hable por él.

Y es que la personalidad del delantero polaco dentro y fuera del campo es muy distinta.

Cuando el balón echa a rodar, muta por completo y su instinto asesino pide paso. Ha marcado 250 goles desde que llegase a la Bundesliga en 2010. Eso sí, sin perder en ningún momento las formas que tan buenos resultados le dan cuando no está vestido de corto, pues en toda su carrera sólo ha sido expulsado en dos ocasiones, la última en 2013.

El secreto de su éxito está en casa

Su mujer Anna fue campeona del mundo de karate y una de las culpables del magnífico estado de forma del que siempre hace gala Lewandowski. “Tengo la suerte de que mi mujer es nutricionista. Sabe qué comer y qué vitaminas tomar”, explicó el jugador en una entrevista para Eurosport, en la que confesó algunos de sus hábitos alimenticios como por ejemplo comer el postre antes del primer plato por ser beneficioso a la hora de quemar grasas.

Según desveló el pasado mes de mayo en la ESPN su excompañero en la selección polaca Thiago Cionek, la dieta es clave.

“Es un tipo que tiene hambre de mejorar como jugador, y por eso, tiene una dieta especial que su esposa le pone. Ella es una nutricionista y muy conocida en Polonia. Robert incluso me dijo que el gran cambio en su carrera, cuando llegó a la elite en los clubes y en la selección, fue cuando cambió radicalmente lo que comió. Su esposa le ayudó mucho, e incluso varios jugadores de la selección nacional siguen hoy la misma dieta, unos cinco futbolistas. Es una forma diferente de prepararse y alimentarse, que fue fundamental para él. En las concentraciones, Robert intenta transmitir estos beneficios para otros jugadores».

Además de una dieta de lo más estricta, el delantero del Bayern tiene una serie de costumbres en casa que le ayudar a rendir al máximo cuando pisa el césped.

Uno de ellos es eliminar cualquier filtración de luz en la habitación cuando duerme para obtener un mayor descanso, así como tumbarse del lado izquierdo para no dejar su peso sobre la pierna con la que chuta normalmente.

Detalles y más detalles que le han llevado a la cima.