Los amigos filoetarras de Sánchez e Iglesias hostigan a Cake Minuesa: «¡Fuera fascista o te doy una hostia!»

Se sienten amparados por el Gobierno socialcomunista y actúan como los matones del barrio.

Pese a la disolución de la banda terrorista ETA un 20 de octubre de 2011, sigue habiendo mucho acólito y mucho nostálgico que, para empezar, desea ver en su pueblo a los etarras que aún permanecen encarcelados.

Por ello no dudan en concentrarse día sí y día también en los diferentes ayuntamientos del País Vasco y de Navarra para exigir su acercamiento y su posterior salida de la prisión.

Además, a sabiendas de que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tienen que pasar por el aro de EH Bildu, uno de esos socios preferenciales de Moncloa, a ver quién es el guapo que impide esas concentraciones en favor de los sanguinarios carniceros de ETA.

Eso sí, ellos, los familiares y amigos de los terroristas esgrimen su libertad de expresión para reclamar que estos puedan gozar nuevamente de pisar la calle, pero en cambio se ponen tensos y muy agresivos cuando se les recuerda, por ejemplo, los vicisitudes que tienen familiares de las víctimas de ETA para ir a poner flores a los cementerios donde se encuentran enterradas las personas asesinadas por la banda de Arnaldo Otegi.

Por eso, el siempre valeroso Cake Minuesa se metió, y nunca mejor dicho, en la boca del lobo el 18 de diciembre de 2020 y se puso delante de una concentración proetarra en la localidad guipuzcoana de Eíbar para preguntarle a los asistentes qué pensaban ellos de los víctimas de ETA.

Obviamente, huelga decirlo, la reacción de los asistente fue incrementándose hasta llegar casi a la violencia física. Y es que, a pesar del blanqueamiento del Gobierno de Sánchez e Iglesias, la historia de ETA es la que es y a sus propios seguidores les molesta sobremanera que haya quienes no han olvidado el relato verdadero y se lo sigan recordando y además a una cuarta de su cara.

Minuesa, que además no se corta un pelo, hizo preguntas tan oportunas como incómodas para los que aún defienden a quienes tanto dolor causaron en España. Inicialmente permanecieron silentes, como corderitos degollados:

Estos son los que dicen que no hacen uso de la violencia, estos son los nuevos filoetarras. Ustedes piden el acercamiento de los presos de ETA, pero ¿ustedes qué piensan de las víctimas de ETA? ¿No dicen nada?

A partir de ahí, los envalentonados filoetarras se quitaron la careta y, de malos modos, hostigaron tanto al periodista como a su cámara:

¿Tú has pedido permiso para grabar? ¡Márchate de aquí, eres de VOX por lo menos! ¡Nosotros nos estamos aquí manifestando de manera pacífica! ¡Fuera fascita, no me toques a mí ni los huevos, te voy a dar una hostia! ¡Español de mierda, ere un facha! ¡Eres un hijo de puta, un sinvergüenza!