‘Premio Caraduras 2020’ a Mejide y Flich por hacer un especial ‘coronabulos’ ocultando que ellos se reían del virus

Sólo en las televisiones españolas en las que hay un desprecio absoluto por la verdad puede darse el caso de que el mismo programa que negó el coronavirus al inicio de la pandemia se haya convertido meses después en el mayor azote de ‘negacionistas’.

Hablamos de ‘Todo es Mentira’, el programa que presentan Risto Mejide y Marta Flich, que este 23 de diciembre de 2020 dedicó todo un programa a ridiculizar a los ‘negacionistas’ recordando los mejores momentos de Miguel Bosé o Pilar Baselga.

¡Ni un ‘progre’ como Bosé, célebre artista de la ceja zapateril, se salva de la quema cuando uno es disidente del discurso oficial!

“¿Qué hago con este aceite que me compré porque lo anunciaba Bosé?”. “¿No había otro producto para anunciar, Risto? Como experto en publicidad…”, contestaba Lago el 5 de junio de 2020 entre las risas del presentador que no pudo seguir con el programa por unos momentos: “Sigue tú, Lago, anda”.

«Este año ha dejado momentos en que gente que habla muy bien se atrevía a contradecir nada menos que a la ciencia…», afirmaba Mejide. Oh, la ciencia. ¿Fernando Simón es la ‘ciencia’? ¿El comité de expertos que no existía es la sagrada y venerable ciencia?

En ‘Todo es Mentira’ hicieron ayer un especial coronabulos y extrañamente se les olvidó esto. pic.twitter.com/9cIZrcpyE3 — Luis Balcarce (@lbalcarce) December 24, 2020

MEJIDE FUE EL PRIMERO EN NEGAR EL VIRUS

«¿Hay motivos reales para la alarma mundial? Hoy, la verdad del coronavirus…» Así arrancaba el programa del 28 de enero de 2020 de ‘Todo es Mentira’ en el que se denunciaba que no había razones para alarmarse, que la noticia del coronavirus era «muy golosa» y que «el alarmismo no es lo mismo que la información o al menos no debería serlo». ¡Vamos a morir todos!», gritaba el bufón Miguel Lago hasta quedarse afónico. Qué momentos.

Estuvieron así durante meses. El 2 de marzo de 2020 decían que el virus de Wuhan “no era tan grave” como algunos pensaban, tanto que el presentador quiso hacer una broma para quitar importancia a la enfermedad: aseguró que había invitado a una persona contagiada por coronavirus al plató, como recordaba La Vanguardia.

“Queremos enviar un mensaje de tranquilidad. Por eso, hoy, lunes, 2 de marzo, hemos invitado a una persona que tiene coronavirus. Esa persona está sentada aquí, entre nosotros. Sólo esa persona sabe quién es”

”Yo quiero que, como presentadores, lancemos un mensaje de normalidad y por eso te voy a proponer que en la presentación del programa de hoy, uno por uno, tú y yo abracemos a todos y cada uno de los miembros del público”, propuso Risto a Marta Flich.

Risto aseguró que le parecía “necesario” hacer esa broma dado el alarmismo que venía de China:

“Todos los medios están diciendo que no hay que alarmarse, que no pasa nada, que si es como una gripe común, pero pocos lo demuestran. Las medidas que se están tomando son las contrarias”.

Ellos fueron los primeros en reírse del virus. 70.000 muertos. En lo que sí son insuperables es en sus dotes para hacer el ridículo y rebajar el ‘periodismo’ a la mera bufonada.