Losantos concede una entrevista a El Español para poner a parir a Pedrojota: «Os dedicáis a calumniar a VOX»

«Merece la pena leer esta entrevista en ‘El Español’ aunque sólo sea por leer cómo FJL arrea a ‘El Español’. Tiene mérito que lo hayan publicado tal cual», escribía Iván Espinosa de los Monteros en su Twitter sobre la entrevista que Federico Jiménez Losantos ha concedido al digital de Pedrojota Ramírez.

En esa conversación, donde el de esRadio habla de su última obra ‘La vuelta al comunismo’, que también presentó en Periodista Digital, el locutor no tiene problemas en atizar al propio periódico que le está entrevistando a cuenta de los vetos de VOX a los medios. El turolense argumenta que eso ha sucedido porque los de Pedrojota «se dedican a calumniar» al partido de Santiago Abascal. Y además dice que no es para tanto porque a él le tiene vetado «el PP de Casado».

En un momento de la entrevista, el periodista de ‘El Español’ le pregunta a su invitado por los vetos de VOX a los medios y se lleva un zasca de escándalo.

-¿Qué le parece que Vox no deje pasar a sus ruedas de prensa a los medios que considera desafectos?

Vox no tiene por qué aguantar a los medios que se dedican a calumniarles sistemáticamente, como es el caso de EL ESPAÑOL. La campaña contra Abascal es repugnante.

-Es curioso: porque, además de EL ESPAÑOL, son tantos los medios vetados por Vox…

A mí ahora me tiene vetado el PP. Nadie ha ayudado más que yo a Casado a estar donde está. Desde luego, Pedro Jota, no. EsRadio y Libertad Digital están vetados por el PP.

-No es así. Tanto esRadio como Libertad Digital pueden entrar en la sede del PP.

Pues si no nos dejan entrar, peor para ellos. Un partido puede hacer eso de forma testimonial porque se siente agredido. Normalmente, esas cosas acaban en un pacto: «Yo no diré esto, nosotros haremos lo otro». Son apuestas. A mí me da igual que Casado venga o no venga. Peor para él. Si Vox se permite ese lujo para evitar que les manipulen, cosa que casi siempre sucede, allá ellos.