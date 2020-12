El Quilombo / No es un anuncio del ministerio de Irene Montero: es la ridícula promo feminista de ‘El Cid’

Las plataformas de cine online han encontrado un filón en adaptar figuras históricas de la historia de España al relato político del Gobierno.

«Ella es Urraca y nosotros vamos a contar su historia las veces que haga falta hasta lograr que sea una mujer quien dé el discurso de Navidad».

Es lo que está haciendo Amazon poniendo en boca de sus personajes o actores opiniones de contenido político que buscan generar polémica con el único objetivo de promocionar la serie. Después de Jaime Lorente le toca el turno a

Alicia Sanz, la actriz que da vida a doña Urraca de León, hija de Alfonso VI, en la serie ‘El Cid’.

«Urraca no pasa desapercibida sobre todo en el siglo XI. No es el estereotipo que nos han vendido y que tenemos en la cabeza de mujer enamoradiza, sumisa, y al servicio de los hombres. Entonces igual sí. Puede que sorprenda a más de uno y a más de una y se quede en la retina mucho, mucho tiempo…», ha dicho la actriz en una entrevista en ‘La Vanguardia’.

¿Se considera feminista? «Si serlo significa luchar por la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, entonces sí. Soy feminista», responde Sanz.

Más lejos ha llegado la promo de la serie en la que aparece la actriz en el papel de Urraca haciendo un alegato feminista ridículo para la época.

«Dicen que solo soy una mujer. Que como mujer puedo ser amada pero no amante. Puedo ser monja pero no Papa. Puedo dar vida pero solo si estoy casada. Yo soy Urraca, hija de reyes. Y no me resigno a una vida marcada por hombres»