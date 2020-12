La ministra Díaz deja a Sánchez de ruin en la SER: «Estamos discutiendo por 30 céntimos al día»

Ninguna sorpresa cuando se dan patadas públicas en el seno de la coalición de Gobierno, especialmente desde el «no seas cabezón, Pablo». Pero siempre gusta ver cómo se machacan entre socialistas y podemitas ante los medios…

En esta ocasión el nuevo palo viene de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, metiéndole un buen cogotazo al mismísimo Presidente ensimismado, aprovechando que estaría aún recomponiéndose de su gran actuación del día anterior.

La ministra de En Marea (podemita, vamos), aquella que quiso hacerle el boicot a grandes empresas desde la televisión, cargó contra Sánchez desde los micrófonos de la cadena SER este 30 de diciembre de 2020, a colación de la congelación o no del Salario Mínimo Interprofesional.

Ya saben que los podemitas están por subirlo todo lo que se pueda, y en la parcela económica del Gobierno (en su vertiente socialista) parecen haber tenido un ataque de razón tratando de que esto no se haga efectivo en un momento como el que vivimos ahora de ruina máxima.

Pues así se las gasta Yolanda:

Mi posición es muy clara y hay que ser coherente y defender a los más débiles. Yo no puedo comprender por qué revalorizamos en un 0,9% los salarios de los empleados públicos que tienen una mejor posición que las personas a las que va a afectar el SMI. O por qué vamos a actualizar los salarios de los trabajadores que están acogidos en convenios colectivos, entre el 1,5% y el 1,8% y por qué dejamos fuera a quienes más lo necesitan. A ese millón y medio de trabajadores que son los más precarios y los jóvenes. Por qué dejamos fuera a los débiles. Yo no puedo responder a esa pregunta.

Algo tiene el estudio de la SER que pone a los podemitas a gimotear. Y es que no es la primera vez que le llegan palos al propio Pedro Sánchez de algún miembro de su Gobierno desde la Gran Vía madrileña. Fue el pasado verano cuando Pablo Iglesias se quejó amargamente con Ángels Barceló de que no se había enterado de la salida del emérito del país, y lloriqueó de lo lindo:

Voy a ser reservado en eso. Lo he hablado con él pero no lo voy a contar por responsabilidad y lealtad al Presidente. En algo que quizás nosotros teníamos que saber y no hemos sabido, prefiero no hablarlo en los medios y hablarlo con el Presidente. En el caso concreto de la salida, de la ‘huida’, del rey emérito, tuvimos una discusión fuerte y puedo decir que el Presidente se disculpó. Y eso le engrandece. Que un Presidente pida disculpas y diga ‘esto tenía que habértelo dicho a pesar de que sabía que no ibas a estar de acuerdo conmigo’ creo que habla bien de él. Y aquí es lógico, hay un gobierno de coalición donde hay un partido monárquico y uno republicano.