La TVE de PSOE y Podemos, que pagamos todos, también ocultó el concierto de Nacho Cano

Son los periodistas y directivos de RTVE, cada día con menos disimulo la ‘voz de su amo’ y como Pablo Iglesias decía que le daba asco la bandera rojigualda y no podía pronunca ir la palabra España, ellos hacen malabarismos para estar en línea con el líder de Podemos, quien da la casualidad de ser además vicepresidente en el Gobierno que decía todo sobre ellos. (El vídeo oculto donde el líder de Podemos confiesa que España le da asco)

No podían ni quisieron que alguien como Nacho Cano, que se declara español, homenajeo a una víctima de ETA como Miguel Angel Blanco y homenajea a las víctimas del coronavirus, incluyendo a loas decenas de miles que oculta el Gobierno Sánchez, saliera en su pantalla.

Esta noche rendiremos un muy sentido homenaje a todas las víctimas y afectados por el #COVID , y así como a todos los que ya no están, echaremos también y como siempre de menos… En directo desde la #PuertaDelSol con Kuve a través de #RTVE . ¡Unos minutos antes de la cuenta atrás! pic.twitter.com/XblqUbNank

El excomponente del grupo Mecano, ofreció este 31 de diciembre de 2020, antes de las Campanadas de Fin de Año, una actuación en directo en la Puerta del Sol de Madrid, donde interpretó la mítica canción ‘Un año más’, junto a la cantante de Kuve, Maryan Frutos.

Un miniconcierto que al final, por miopía cultural y sectarismo político, no pudieron disfrutar millones de personas: en primer lugar, porque la plaza estaba vacía -las restricciones por la pandemia no permitían público-; en segundo lugar, porque solo la retransmitió íntegramente Telemadrid.

En Antena 3 sí se pudieron escuchar algunos fragmentos, aunque la cadena introdujo publicidad antes de que terminara la canción; en La Sexta se priorizó el diálogo entre Cristina Pardo e Iñaki López; y TVE, por su parte, decidió no ofrecer la actuación, que sonaba de lejos mientras hablaban Anne Igartiburu y Ana Obregón.

Un año más se tocó en homenaje a las víctimas de la Covid y la actuación se promovió desde el Ayuntamiento.

Anoche, antes de las campanadas, Nacho Cano actuó como homenaje a las víctimas del coronavirus. ¿Por qué no lo dio TVE, ni T5, ni la 6 y A3 visto no visto? Tan solo lo dio Telemadrid. Ahhhh que me dicen que pq lo organizó el Ayto de Madrid.

Que pena de cadenas sectarias #Mecano

