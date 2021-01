El panfleto de Dina Bousselham compra «testimonios anónimos» de alumnos para humillar al profesor Marhuenda

Otra gran lección de periodismo fetén.

El panfleto podemita de Dina Bousselham, que llegó con la promesa de revolucionar el periodismo y lo está cumpliendo, porque no avisaron que sería para peor, se ha dedicado en las últimas horas a solicitar testimonios anónimos de la Universidad Rey Juan Carlos para que les cuenten qué tipo de profesor es Francisco Marhuenda, director de La Razón.

«Estamos haciendo un artículo sobre la URJC. Estamos intentando contactar con alumnos de Paco Marhuenda. Respetamos el anonimato. Contáctanos a través de este formulario», decían los aprendices de podemitas, a los que auguramos mucho más futuro dentro del partido morado que en la profesión.

Madre mía el nivel, cada día peor, alucinante 🤦 — María Jesús Pérez (Susa Belotodo) / 🚺💜😷 (@Susamj) January 11, 2021

Buscáis chivatos. Que verguenza. — Luz Lamora (@luzlamora) January 11, 2021

Ya parecéis SALVAME, jaja. Cada día caéis más BAJO. Me hago pis, os llaman «panfleto», pero ahora ya «panfleto bananero» — ED GC (@EDGC82784647) January 11, 2021

Conclusión: Marhuenda es muy «mal profesor»

Una vez recabados esos testimonios, reales o imaginarios, porque qué más da, lo importante es el veredicto, los muchachos de Bousselham publicaban una ‘noticia’ bomba: el director de La Razón, Francisco Marhuenda, que también imparte clases en la URJC, es un profesor horrible.

Según ha podido conocer LUH!, el enfado no solo es de algunos profesores, también algunos alumnos están muy descontentos con sus clases. “Es muy mal profesor. Divaga y pasa más tiempo hablando de él que explicando el temario” señala un antiguo alumno.

“No dedica mucho tiempo a preparar las clases” dice una estudiante de Derecho, “la universidad la tiene como algo secundario”.

“Falta mucho a sus clases” comenta otra ex alumna de la URJC. “En lugar de ir de tertulia en tertulia, podía haber impartido clases online” le reprocha Jose García, después de que el propio Marhuenda lo reconociera en una ocasión que no iba mucho a clase: “he pedido un trabajo a mis alumnos y les aprobaré, no les voy a perjudicar, no he podido dar clase”.