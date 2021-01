La secta 'queer' que apoya Irene Montero acosa a Paz Vega y amenaza a Lucía Etxebarria: "Vas a aprender... a palos"

La secta ‘queer’ no calla ni aunque la entierren bajo un alud de nieve. Su nueva víctima ha sido la actriz Paz Vega por cometer la osadía de darle un ‘me gusta’ en Instagram a un post de la escritora Lucía Etxebarria.

La autora lleva meses en la diana del sector ‘trans’ por haberse opuesto a la delirante ley ‘trans’ que pretende sacar Irene Montero.

Etxebarria había escrito: «Ahora decidme si vosotras os quedaríais solas con Rosa María Sardá en un cuarto de baño. Decidme si entendéis mi postura. Decidme si creéis que el PSOE apoya a las mujeres violadas». La actriz sevillana respondía a las palabras de la valenciana con un «me gusta» y un emoticono de corazón morado.

Están haciéndole una campaña de cancelación a Paz Vega por poner un like en una publicación mía. Un like! Si con esto no se ve la cultura de acoso y derribo, ya no sé dónde se va a ver. Por favor apoyad a Paz Vega. No se merece ladrillos. Basta ya de la cultura del acoso.

— Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) January 11, 2021