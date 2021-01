Albert Boadella: «Tengo una hostilidad cerval a todo lo catalán»

La amistad que Albert Boadella mantiene desde hace años con el Duque de Segorbe le lleva a reflexionar sobre dos formas de ver el mundo y de estar en él: la del aristócrata y la del juglar.

El elogio de la excelencia, el protocolo, el gusto por la tradición y la conservación que, contra todo pronóstico, encaja a la perfección al juglar, amante también de la belleza y de lo clásico: la arquitectura, los jardines, el arte, la música y hasta la fiesta taurina.

«El Duque y yo no teníamos nada en común. Ni el lugar, ni las formas, ni las amistades, ni los títulos, ni el oficio, ni el nivel de vida. Con tiempo y sin precipitación, hemos ido tejiendo vínculos mucho más sólidos que los obligados por las circunstancias o los intereses. Este libro es el retrato del amigo singular y del artista que sostiene una obra monumental. A través de sus páginas relato las andanzas y las mutuas influencias de una insólita relación entre el noble y el juglar».

Una reflexión literaria y evocadora sobre un mundo donde la belleza en las formas es el núcleo de su existencia.

«El arte siempre parte de lo privado, por mucho que el socialismo intente imponer su tutela y marcar su senda»

«Mis primeras fantasías eróticas las situó en Versailles, tuvieron una incitación claramente asentada en la monarquia absoluta»

«Nuestra sociedad está llena de auténticos tiranos del verbo»

«El complejo es la madre de los males mayores y una patología que afecta muy especialmente a los llamados ‘progres'»

«Cuando uno habla con un cura ya parece que sabe lo que va a recitar, me sucede lo mismo con los comunistas y no digamos con las nacionalistas»

«No hay espectáculo más divertido que observar a un ateo furibundo plagado de palabras, gestos y sentimientos heredados del cristianismo. Solo por eso me hubiera gustado conocer a Marx»

«El deplorable comportamiento de conciudadanos me ha deparado una hostilidad cerval a todo lo catalán»

«Soy para ellos un enemigo de la tribu, un traidor y un renegado»

«Hay una reflexión muy bonita sobre cómo la obra del artista le asegura a esta una especie de inmortalidad… un eco

«Procuro no regresar a los lugares en los que fui inmensamente feliz. Por eso no me gustan las novelas de Proust»

«En la España de las autonomías se impone el orgullo de la tribu…»

«En relación a cómo los plebeyos ven a la nobleza, usted llega a la conclusión de que son ellos los que proyectan sus complejos sobre los nobles. Lo vimos en el caso de la marquesa Cayetana Alvarez de Toledo

«La izquierda española, una vez asumida por la derecha la protección de los derechos sociales, no encuentra su lugar. Se ha empeñado en aplicar su rasero igualitario a las cosas más triviales y estrafalarias.

«Tiene que ver con la relación con la ficción que viene a afectar nuestra relación en la madurez con el mundo real. Este oficio me ha reportado una enorme soledad. El juego de engañar al espectador provoca secuelas en lo cotidiano. Instala a los actores en un infantilismo exasperante»

Albert Boadella (Barcelona, 1943) funda Els Joglars en 1961. Su actividad teatral como actor, director y dramaturgo se ha desarrollado fundamentalmente con esta compañía con la que ha montado 40 obras, algunas de las cuales han suscitado encendidas polémicas y han significado también una innovadora aportación al teatro español. Entre 2009 y 2016 fue director artístico de los Teatros del Canal, de la Comunidad de Madrid. En los últimos años toda su creación se ha concentrado en el género lírico. Es autor de varios libros, entre los que figuran Memorias de un bufón (2001), Franco y yo. ¡Buen viaje, Excelencia! (2003), Adiós, Cataluña (Premio Espasa Ensayo, 2007), Diarios de un francotirador (2012) y ¡Viva Tabarnia! (2018).