Javier Negre: «La censura de YouTube busca que caigas en la desesperación pero seguiremos dando batalla»

YouTube ha cerrado los dos canales de ‘Estado de Alarma’ durante una semana, por lo que el canal no podrá publicar nuevos vídeos a través de su plataforma, en el que es un ataque a la libertad de expresión e ideológica sin precedentes en nuestra democracia.

Una muestra más de la dictadura de las ‘Big Tech’ que persigue a periodistas como Javier Negre, director de ‘Estado de Alarma’, con quien conversamos en ‘El Quilombo’ de Periodista Digital para saber cuál será la estrategia para sortear la censura del canal de referencia en las redes sociales de la derecha.

«Durante este tiempo, seguiremos publicando todos nuestros vídeos a través de nuestra página web EstadoDeAlarmaTV.es»

«No contábamos con enfrentarnos con monstruos tecnológicos que a cambio de ofrecernos el caramelito de compartir fotos y vídeos se han quedado con nuestros datos»

Youtube cierra el canal al presidente. 75 millones de norteamericanos son humillados a diario por compañías que se unen a los gigantes en la caza de brujas para callar a Trump y a todo el que discrepe.

Vejan y humillan a 75 millones nacidos en libertad y quieren que no pase nada. https://t.co/SVk1wh6PVg — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) January 13, 2021

«Ellos son capaces de hacernos desaparecer. Una vez que alcanzamos los 300.000 suscriptores fueron a por nosotros con cierres arbitrarios. Abrimos un canal alternativo donde conseguimos 150.000 suscriptores y ahí también tuvimos los mismos problemas. Llevamos siete cierres en nueve meses y el problema no es que no se puedan subir vídeos a otras plataformas sino que ya no tenemos posibilidad de monetizar los contenidos. Por eso ahora la gente nos tiene que apoyar más que nunca porque sino este proyecto dejará de latir»

«‘Estado de Alarma’ es la casa común de la resistencia contra la dictadura ‘progre'»

«Yo llevo 135.000 seguidores en Twitter y me han puesto un tope. He perdido 1200 seguidores en los últimos días. Nos quieren desmoralizar. Pero seguiremos luchando: seguiremos haciendo siete programas diarios y los podrán ver en nuestra web: estadodealarmatv.es»

«Es importante que nuestros espectadores se suscriban para tener sus datos y poder comunicarnos con ellos porque YouTube oculta los datos de los seguidores»

«Quieren que mueras de desesperación»

«Esa sensación de hacer periodismo con autocensura es a lo que te lleva YouTube; por eso necesitamos una plataforma en la que poder ser libres y hablar de los temas y de las opiniones que le interesa a la gente. No nos dejan hablar de MENAS, de vacunas, del fraude electoral de EEUU…»