La izquierda exaltada y TVE, socios perfectos para abalanzarse sin vergüenza contra Almeida

No le está resultando fácil a la ciudad de Madrid salir adelante de los estragos provocados por la durísima borrasca Filomena que azotó a buena parte de la zona centro del país.

José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital, ha pedido encarecidamente al Gobierno que decrete a la ciudad como zona catastrófica, pero Marlaska le mandó a paseo, y cuatro días después todos los barrios de la periferia siguen helados, con aceras como pistas de hielo y la basura amontonándose a punto de cortar calles.

Lo que viene después, ya lo ven, algo muy de la izquierda exaltada de este país, aprovechar una situación de crisis máxima para abalanzarse sobre el gestor de la misma. Lo de ayudar lo llevan peor. Lo de coger una pala y quitar nieve, ni se lo plantean.

En esa línea, Rita Maestre lleva varios días haciendo una auténtica campaña de desprestigio contra Almeida, porque es el momento de derribarlo, pensará la podemita de Más Madrid. Aparece por las televisiones y se pone delante de cubos de basura desbordados. Y se queja, mucho.

Así lo hizo en laSexta, hasta tal punto que Ferreras le tuvo que recordar la gravedad de la borrasca, y así lo repitió este 14 de enero en la casa predilecta para estos protagonistas de la izquierda, la TVE podemizada. Y es que muy buenos socios han resultado ser estos protagonistas exaltados junto a la televisión que pagamos todos los españoles. En esta ocasión, Maestre, a muerte a por el alcalde de Madrid con Mónica López en La hora de la 1.

Pero el acoso y derribo no iba a quedar ahí. Apenas unas horas después, en la misma cadena de izquierda radical, el tertuliano fetiche de Cintora, Javier Aroca, hacía lo posible para pintar Madrid como zona de guerra para el resto de España:

Llego a Madrid y me encuentro una ciudad abandonada y desolada, y en vez de ver una ciudad movilizada, no veo a nadie, ni máquinas, ni nada. Hasta que salí de comer no vi a gente de parques y jardines. Vamos a tener que tener un cuarto de basuras, una pala y no sé qué. Atocha es el núcleo ferroviario de este país, Madrid no es solo Madrid, es la centralidad en los transportes y necesita un esfuerzo que no se hace. Este alcalde está demostrando que es incapaz, no tiene capacidad de gestionar esta crisis.