Álvarez de Toledo se echa encima de Gallego-Díaz (El País) por poner al mismo nivel a Bildu y a VOX

La ex directora de El País, Soledad Gallego-Díaz, y la ex portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, protagonizaron un debate profundo en el fondo y las formas, muy alejadas de la agresividad imperante del prime-time televisivo, este lunes 18 de enero de 2021 en la tercera edición de Hotel Florida, organizado por la revista ‘Fronterad’ y Ámbito Cultural de El Corte Ingles. Las dos mujeres charlaron durante casi hora y media de política, periodismo y actualidad.

«El sistema constitucional se está intentando cambiar por parte de los actores que están dentro del Gobierno», le afeó Álvarez de Toledo a la veterana periodista, que recientemente ha dejado de dirigir El País, al que orilló más si cabe a una especie de izquierda populista. Fue, por contra de lo que pudiera parecer, un debate cordial, pero que pronto traslució en las enormes diferencias ideológicas entre una y otra.

«¿Pero cuál es el riesgo?», se preguntaba sobresaltada Soledad, que parece no querer ver lo que se nos viene encima. «Un partido que debería haber sido ‘extramuros’ está dentro del Gobierno y defiende esa demolición del sistema constitucional», insistió Álvarez de Toledo en referencia a Pablo Iglesias y Podemos.

«Si se pacta con Bildu, que no condena el asesinato de 850 españoles, es que no estamos en un suelo moral de consensos nacionales. Hay que decirlo con toda claridad y franqueza, sin intentar disimularlo. La movilización cívica es necesaria», repetía Álvarez de Toledo.

«No se puede comparar a Bildu con VOX»

Gallego-Díaz no lo veía así: «Cuando dices que reformar la Constitución para qué, pues para que lleguemos a un acuerdo. La única manera de hacer reformas es con acuerdos. Veamos qué necesitamos reformar. Todas las fuerzas que hay en el Parlamento son legítimas. A mí me resultan desagradables las gentes de Bildu. No me voy a comer con ellos. Pero tienen derecho a hablar en el Parlamento. Y tampoco me apetece irme a comer con los de VOX, pero son perfectamente legítimos. Lo que podría ser ilegítimo es lo que acuerden y lo que hagan».

La del PP no estaba dispuesta a pasar por ahí: «No se puede comparar a VOX con Bildu, un partido heredero de una banda terrorista. No se puede sostener».

Bildu es un partido legal en España porque no se cumple la ley. Bildu es legal porque no se ha cumplido la Ley de partidos

Críticas al periodismo… y también a la política

Álvarez de Toledo también dejó un recado a El País, el diario de Gallego-Díaz, y a todos los periódicos de referencia españoles que se han dejado «contaminar» por Twitter y por el sensacionalismo, haciendo invisibles las fronteras entre unos y otros.