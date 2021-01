La grave trifulca entre Iker Jiménez y su ‘colaborador traidor’ termina a palos en Twitter

Iker Jiménez ha respondido a las críticas Vicente Baos a Cuarto Milenio. Tal y como les contaba en su día Periodista Digital, el médico y colaborador del espacio de misterio de Cuatro acusó al programa de difundir «mentiras y estupideces», así como de fomentar teorías conspiratorias. Ahora el presentador ha contestado al excolaborador.

«Se dijeron cosas que ni os imagináis. Doctores diciendo que no valían las mascarillas, que eran contraproducentes», afirmó el periodista en Milenio Live, haciendo referencia a unas declaraciones de Baos del pasado año.

«Algunos encima se atreven a darte un palo. Vicente Baos, por ejemplo, que vino tres veces a Cuarto Milenio. Con todo mi respeto porque es usted un doctor, pero decir que las mascarillas son contraproducentes, casi peligrosas, me parece que es una estupidez mucho más grande respecto a lo que hacíamos nosotros», sentenció. «Sobre todo porque retiró el tuit donde lo decía», remarcó Carmen Porter.

«¿Cuántos han dicho esas cosas y tienen los santos bemoles de meterse con nosotros, que lo que hemos hecho es contar con expertos? Así que amigo, váyase usted a dar una vuelta. Que lo diga un doctor… Hay que tener cuajo», lamentó. «Que se meta con uno, habiendo sido responsable de lo que se decía en cierto momento cuando se reían de las mascarillas», subrayó. «Me parece muy bien que me den palos pero yo no he tenido esos bandazos, y no soy médico ni virólogo», concluyó.

Y después de esto, no voy a perder un minuto en este tema. ¡Que siga el misterio mezclando ciencia y fantasía! — Vicente Baos 🇪🇺🇪🇸 (@vbaosv) January 19, 2021

Tras las declaraciones de Jiménez, Baos decidió responder a través de Twitter. «Decir que lo he borrado para no justificarlo es un poco manipulador», escribió, refiriéndose a la publicación que eliminó de la mencionada red social donde supuestamente desaconsejaba el uso de mascarilla.

«En febrero, la idea de la mascarilla se usaba para no extender la enfermedad, no para protegerse. Criticaba la idea de que su uso parecía el paradigma de la eficacia. El tiempo ha ido colocando las evidencias», señaló. «Las mascarillas quirúrgicas mal aplicadas no protegen de la inhalación de aerosoles en espacios cerrados. Y bien aplicadas lo reduce pero no protege igual que una FFP2 bien aplicada. Acusarme de decir que las mascarillas son peligrosas para la persona o el virus es no tener ni idea», aclaró.

El protagonista se despidió con una pulla dirigida al periodista y su programa. «Y después de esto, no voy a perder un minuto en este tema. ¡Que siga el misterio mezclando ciencia y fantasía!», publicó.