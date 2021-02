María Blanco: «Nos han comido la cabeza para que pensemos que pagar menos impuestos está mal”

El Estado presume de querernos.

Su retórica está repleta de palabras amables, desde ayuda, empleo, justicia y solidaridad, hasta progreso, servicios públicos, igualdad o libertad.

El problema estriba en que no es evidentemente cierto que el Estado democrático moderno se traduzca en la ayuda, el empleo, la justicia, la igualdad, la libertad y otras bellas palabras que propugna una y otra vez.

Y eso es lo que aborda este libro: sus palabras, en concreto los términos a propósito de una de sus características esenciales, la coerción fiscal.

Al Estado se le puede aplicar la severa advertencia bíblica: «El desaprensivo se dedica a inventar maquinaciones para sorprender a los pobres con palabras engañosas» (Isaías 32:7).

Y, en efecto, Hacienda no somos todos, no es algo que aceptemos, y sus consecuencias no son siempre para bien.

María Blanco, co-autora de ‘Hacienda somos todos, cariño’ afirma que «nos han comido el coco para que pagar menos impuestos esté mal”.

«El mensaje desde Franco a la democracia ha sido siempre el mismo: ‘Hacienda somos todos'»

«A Concha Velasco le cayó encima el karma fiscal»

«Hay gente que tiene que pedir préstamos para pagar impuestos»

«Es mentira que van a pagar los ricos, cuando suben impuestos los vamos a pagar todos»

«Los ‘youtubers’ no tienen una deuda con el Estado y pueden irse donde les dé la gana»

«El tema la patria me parece grave porque lo que se está diciendo es que el Estado es la patria. ‘La sanidad o la educación que no sea financiada por el Estado es mala’, nos han querido hacer creer y eso ya nadie se lo traga»

«Estamos dispuestos a bajar el IVA a la Cultura pero no a las mascarillas»

«La idea de que la patria es el Estado es muy peligrosa»

«El Estado es la patria cuando son los míos, hay mucho hipocresía»

El Estado nos miente reiterada y manifiestamente, e insiste en que sus usurpaciones son lo mejor que nos puede suceder y que sin éstas reinarían, por seguir con las Escrituras, el llanto y el crujir de dientes. No es así.

María Blanco es Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y profesora de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad CEU-San Pablo. Compagina la docencia y la investigación académicas con la difusión del liberalismo en diversos medios de comunicación. Es creadora y directora del programa de economía Ruido Blanco, disponible en Spotify.

Es autora, además, de los libros Afrodita desenmascarada (Deusto, 2016) y Las tribus liberales (Deusto, 2014).