Irene Montero también se llevaba a su asesora-niñera a los Consejos de Ministros, a cuidar a su hija

No se cortan un pelo. Y perseveran los jefes de Podemos en la mangancia y la chapuza, confiados en que sus socios socialistas les tienen que arropar, porque no le queda otra a Pedro Sánchez, y en que los periodistas, con contadas y casi heroicas excepciones, harán como que no ven, para poder seguir cobrando peonadas en las tertulias de televisión y recibiendo el maná de la subvención y la publicidad institucional.

La asesora del Ministerio de Igualdad, Teresa Arévalo Caraballo, acompañó a la ministra Irene Montero para cuidar de su hija pequeña a varias de las primeras reuniones del Consejo de Ministros del Gobierno socialcomunista y a una cumbre del Ejecutivo en La Rioja celebrada en febrero de 2020, hace justo un año.

El escándalo de la asesora-niñera, que cobra casi 4.000 euros al mes aportados por el sufrido contribuyente, adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta que el Gobierno Sánchez-Iglesias le cuesta cada mes a los españoles más de 7,5 millones de euros en sueldos de altos cargos y asesores.

Lo de la manchega Arévalo tiene su coña. El suyo en el Ministerio de Igualdad es un puesto de libre designación, es decir, un empleo opíparamente pagado en el que el ‘dedazo’ está permitido y se suele destinar a altos cargos asesores de confianza.

Como nos explica a Periodista Digital un alto funcionario, con tanto sarcasmo como indignación:

“Por poder pueden colocar hasta a su vecina, pero lo moralmente correcto sería fichar a una persona con un currículum de director general que tenga los más amplios conocimientos en leyes, en este caso sobre Igualdad, para asesorar en lo mejor que pueda a la ministra”.

Teresa Arévalo terminó como pudo el bachillerato, pero no tiene titulación alguna y no ha trabajado en su vida.

Nombrada por la ministra como su jefa de gabinete adjunta, se encargaba del cuidado de la pequeña, un bebé entonces en periodo de lactancia, mientras Montero asistía a las reuniones gubernamentales ordinarias de los martes en el Complejo de La Moncloa y, al menos, a la referida cumbre extraordinaria celebrada a finales de febrero, según revela ‘El Español’.

Poco antes del confinamiento de marzo de 2020, Pedro Sánchez reunió en Logroño a casi la totalidad de su Ejecutivo para abordar monográficamente el asunto de la despoblación y el reto demográfico.

Allí estuvieron Montero y el padre de la pequeña, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, la niñera-asesora Arévalo y la criatura. Con dinero público.

Asesora y exdiputada

Esta asesora eventual, una de las cinco con las que cuenta Montero, y que tiene un sueldo bruto anual de 52.000 euros, realizó la misma tarea, que no está entre las funciones por las que cobra un salario público, en otros actos tanto de gobierno como de Podemos, según la denuncia de la ex abogada de la formación morada, Mónica Carmona, adelantada por El Confidencial.

Según ese escrito remitido al titular del juzgado número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que instruye la causa por presuntas irregularidades en las cuentas de Podemos, Arévalo se desplazó el 20 de octubre de 2019 a un mitin de Montero en Alicante. Fue durante la campaña de las elecciones generales que tuvieron lugar el 10 de noviembre de aquel año, repetidas al fracasar Sánchez en su investidura.

La número dos de la formación morada, entonces aún fuera del Gobierno, comenzó su discurso haciendo una referencia a la menor de sus hijas, revelando al público asistente al acto en la capital levantina que estaba siendo cuidada por sus colaboradoras:

«Mi hija, que está aquí con mis compañeras, que me hacen el favor de cuidarla mientras yo estoy con vosotras».

Del Campus a Podemos

Arévalo era entonces asesora del partido, del que había llegado a ser diputada por Albacete en la legislatura comprendida entre 2016 y 2019, que comenzó con Mariano Rajoy de presidente y terminó con Sánchez, tras la moción de censura de 2018.

Podemos ha solicitado al juez Escalonilla que «rechace de plano» las acusaciones realizadas por Carmona sobre la actividad como cuidadora de la hija del vicepresidente segundo y de la ministra por parte de Árevalo.

Consideran que así debe ser por tratarse de una «cuestión personal».

Natural de Ciudad Real y de cuarenta años de edad, Arévalo coincidió con varios de los actuales dirigentes de Podemos en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutente en la localidad madrileña de Somosaguas, donde nunca aprobó nada, a pesar de sus buenos ‘contactos’.

Según la versión dada por ella misma en la web de Podemos:

«ante la falta de oportunidades laborales fruto de la crisis económica, volví a mi tierra para emprender un pequeño negocio de panadería y repostería».

La crisis económica global comenzó en 2008, cuando estaba cercana a la treintena.

La panadería que montó con sus padres cerró hace años, antes de que comenzara su carrera política.

Ahora no prueba el pan y sólo come pasteles, a cuenta del erario público.