Miquel Giménez: «Si Otegi es la meta final, preparemos la nuca para recibir el balazo»

Lo dijo en LaSexta hace tres años y los hechos le dieron la razón: los separatistas son nazis. Llamarles antifascistas es un insulto hacia la memoria de quienes lo fueron de verdad.

«Si lo sucedido en Vich le hubiera pasado a Pablito o a la Borrás estaríamos con todos los informativos abriendo con el salvaje atentado a la libertad. Y miren, si no se frena a los violentos, porque llamarles antifascistas es un insulto hacia la memoria de quienes lo fueron de verdad, acabaremos mal. Es hora de ponerles nombres a las cosas», escribe en VozPopuli.

«Son supremacistas, es gente que se cree superior a los demás. Las leyes morales ya no rigen porque el enemigo ya no es un ser humano. Una tal Pepa Flowers decía en Twitter que el Zendal era nuestro Auschwitz. Contra eso no hay solución ni cura», afirma Miquel Giménez en conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital.

«La democracia no existe en Cataluña. La gente normal no se atreve a hablar. Como aquí digas que eres del Real Madrid te pueden cerrar la tienda. Vivimos en una dictadura. Si Otegui es el que nos va a marcar la meta final, preparemos las nuca para recibir el balazo»

«En estas elecciones vamos a ver una entrada de VOX muy importante. En Hospitalet el mitin de Abascal fue atronador. Hay una parte del electorado que no sabe a qué encomendarse y no hay que descartar que haya gente que vote a VOX»