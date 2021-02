La vida según los protagonistas de Friends: «I’ll be here for you»

En 1994 se emitió el primer capítulo de Friends. La serie, equilibrio perfecto entre comicidad y emotividad, conquistó a los telespectadores de inmediato y a lo largo de diez temporadas. No era difícil identificarse con algunas cosas. Todos nos hemos sentido como Ross cuando perdió los papeles porque le robaron un bocadillo en el trabajo, o como Rachel cuando el precario sueldo de camarera apenas le daba para pagar el alquiler. Y, hablando de Ross y Rachel, podemos dividir a todas las personas del mundo en dos grupos según si creen que Ross y Rachel estaban «tomándose un descanso» o no.

EL FENÓMENO FRIENDS

En septiembre de 1994, tú, yo y millones de personas en todo el mundo vimos el primer capítulo de Friends. La serie pronto entró a formar parte de la cultura popular y, en realidad, nunca se ha marchado. Si preguntas «¿Cómo va eso?» o si en la peluquería dices que quieres un corte «a lo Rachel», todo el mundo te entiende.

La serie conquistó a los telespectadores de inmediato. Para la segunda temporada Friends ya era un fenómeno mundial. Fue un placer seguir las historias de estos seis amigos que afrontaban su

paso de la veintena a la treintena, sobre todo para los que por aquel entonces teníamos la misma edad. Muchos entendíamos los altibajos de los personajes en el amor, en el trabajo y en casa, y, admitámoslo, deseábamos vivir en Nueva York en un piso demasiado grande para nuestro nivel económico.

Friends tenía escenas divertidísimas, pero también otras muy conmovedoras. Todos sentimos la tristeza de Phoebe cuando entregó a los trillizos y se nos partió el corazón cuando Monica y Chandler descubrieron que Monica no podía quedarse embarazada. La serie ofrece el equilibrio perfecto entre comicidad y emotividad, y su popularidad no decayó a lo largo de diez temporadas.

Aunque Friends dejó nuestras pantallas en 2004, telespectadores de todo el mundo ven constantemente las reposiciones y reciben los rumores de una posible reunión con gran entusiasmo. Los actores han disfrutado de grandes éxitos profesionales, pero para nosotros siempre serán Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Joey y Chandler. Por eso, para todos los que necesitéis un poco más de vuestros colegas favoritos, os presentamos I’ll be there for you.