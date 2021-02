Telecinco defiende, por fin, a Ana Rosa Quintana y provoca la guerra con Iglesias y Podemos

Se lo habíamos contado en Periodista Digital este pasado jueves 18 de febrero, Pablo Iglesias había venido amenazando con ello, pero no lo queríamos creer. No tiene filtro, no tiene fin. Quiere su estado totalitario y controlarlo todo.

El líder podemita y vicepresidente del Gobierno ha dado un nuevo paso hacia su ansiado poder bolivariano: quiere controlar los medios de comunicación privados: «¿Cuáles son los dispositivos de control de un poder tan inmenso?»

Ya controla TVE, de forma lamentable, manipulación tras manipulación con el dinero de los españoles, y ahora quiere controlar a Herrera, Ana Rosa, Vicente Vallés y demás comunicadores que no le bailan el agua.

Aduciendo Iglesias que estos medios están al servicio de los intereses de los «millonarios», los «bancos» y los «fondos buitre», dice que casi todo lo controla un oligopolio mediante Atresmedia y Mediaset, y se queja de que no tengan ningún tipo de control democrático.

Ana Rosa Quintana estallaba entonces en directo y le respondía tan contundentemente a Iglesias que sus palabras rápidamente se hacían virales: “Señor Iglesias, a mí me eligen cada día, cada hora, cada minuto, porque no hay nada más democrático que el mando a distancia, y a usted lo ha elegido Pedro Sánchez”, decía.

Y Ana Rosa sentenciaba con contundencia: “Si a nosotros no nos quisieran, no duraríamos ni un telediario, los telediarios que reclama para usted. Recuerden lo que decía antes de fundar Podemos. Dame a mí los telediarios”, decía, pero él creció gracias a sus intervenciones como colaborador en estos medios que ahora quiere amordazar con un control democrático al estilo de Venezuela. Porque lo que quiere es un Aló Vicepresidente, y como no se lo dan, le cabrea”.

La web de Telecinco hacia suyas las contundentes palabras de Ana Rosa contra Iglesias.

Desde el inicio de la pandemia, Ana Rosa Quintana se ha convertido en un azote no solo para los podemitas sino también para el Gobierno de Pedro Sánchez, ejerciciendo un periodismo valiente, veraz, riguroso… Sin embargo, es una especie de ‘islote’ editorial en Mediaset, cadena siempre más amiga de la izquierda que de otras opciones políticas más escoradas a la derecha…

Pero ahora Telecinco ha respaldado a su estrella matinal y lo ha hecho dando publicidad (y por tanto apoyo explícito) a su declaración contra Pablo Iglesias, no solo en la web del programa sino también en las redes sociales y página de Telecinco.

Y lo hace sin cortarse en las descripciones de lo afirmado por Ana Rosa Quintana con titulares como “’Ana Rosa, sin piedad con Iglesias: «A mí me eligen cada minuto, a ti te nombró Pedro Sánchez’» y destacando en grandes antetítulos los mejores argumentos (o zascas) de Quintana al vicepresidente en frases como “él asegura que a los políticos los elige el pueblo cada cuatro años… no hay nada más democrático que el mando a distancia” o contando a los espectadores que “Ana Rosa emite unas imágenes de Iglesias en 2013 pidiendo un canal de televisión propio, seguir el ejemplo de Venezuela y atacando duramente al PSOE”.