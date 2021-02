EN DIRECTO El Quilombo / Nuevo desplante de Iglesias a Felipe VI en las narices de Pedro Sánchez

El 23-F y el papel de Juan Carlos I abren otro frente de confrontación en el seno del Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos después de que el socio minoritario de la coalición haya protagonizado a lo largo de este martes diversos desplantes públicos liderados por Pablo Iglesias.

Se negó a aplaudir los discursos de Felipe VI y de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, después de haber hecho un reconocimiento público del Rey emérito para frenar el golpe; aseguró que la monarquía ya «no es condición de posibilidad de la democracia»; y sembró dudas acerca de la «verdad» del golpe de Estado.

Pablo Iglesias ha decidido no aplaudir a Felipe VI tras el discurso que este último ha pronunciado en el Congreso en el 40 aniversario del intento de golpe de Estado del 23-F. Su decisión que va en la línea de otras ocasiones en las que han coincidido, y en las que el también líder de Unidas Podemos no ha reconocido las intervenciones del monarca. Un nuevo desplante en el que Iglesias no se ha quedado solo. Sus compañeros de partido y que forman parte de la Mesa del Congreso, Gloria Elizo, Gerardo Pisarello y Javier Sánchez Serna, tampoco han aplaudido las palabras del Rey.

No hay motivos para hacerse los sorprendidos. Es otra muestra más de nuestras instituciones han sido asaltadas por perroflautas antisistemas…