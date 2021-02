EN DIRECTO / El Quilombo: No puedes ver a tus familiares y amigos pero sí ir al 8-M

El Gobierno permitirá todas las manifestaciones del 8-M en Madrid que tengan una previsión inferior a 500 asistentes. Porque tu lo vales, bonita. Eso sí, como te pillen haciendo una barbacoa con más de seis personas te crujen a multas. Que nos lo pasamos demasiado bien en Navidad, dijo Fernando Simón. Toque de queda, bares cerrados, expertos que piden no relajarse pero el 8M no se toca. Durante la tercera ola han muerto 20.000 personas y se viene una cuarta pero quién le dice no a la marquesa…

Tenemos que seguir hablando de la performance de ayer organizada por Meritxell Batet en honor de ella misma y para dejar en evidencia una vez más a Felipe VI. La presidenta del Congreso aprovechó el acto en conmemoración del fracaso del 23-F para coger protagonismo

Batet interrumpió el Pleno a la misma hora en la que Tejero entró en Congreso el 23-F, y todos se aplaudieron a sí mismos como si les debiéramos la democracia. Batet nos ha dejado frases que nos cuesta creerlas conociendo su pasado político. «Quiero recordar y poner en valor cómo venció la democracia y los valores constitucionales». Que a Batet , que votó a favor de un referéndum anticonstitucional junto al matón José Zaragoza y Joan Ruiz, le importen ahora la Constitución es una gran noticia. Fíjense ustedes.

¿Pretendían con este numerito que nos olvidemos que Batet pertenece a un partido que ha sido un catalizador del nacionalismo catalán, que llegó a declarar persona non grata al Rey en Sitges, que homenajea cada año a un golpista como Companys, que votó para que la bandera española no cuelgue en el ayuntamiento de premia de Mar, que gobierno en 72 municipios de la mano con el independentismo, que está a favor de los indultos a los golpistas que desafiaron a nuestra Constitución y nuestro Estado de derecho…?

Aquí recordamos que Iceta dijo que prefería negociar con independentistas antes que con un gobierno de Rajoy”. “¡Por Dios, Pedro! , ¡Mantente firme!, ¡Líbranos de Rajoy y del PP! Pero como saben que a los españoles nos gusta el teatro, nos prepararon esta obra de patio de colegio en la que Meritxell aparece como la gran defensora de nuestros valores constitucionales. Yo hubiera detenido el Pleno a la hora en la que ella desafió la disciplina de su partido y votó por el derecho a decidir. Ese momento no nos lo vamos a olvidar por más numeritos que montéis, Mertitxell. Como no olvidaremos que tu partido es la chacha del golpismo.

Tras el numerito de la Batet, llegó la performance de nuestro vicesátrapa con su desplante al rey evitando aplaudir tras su discurso sobre el 23-F. ¿O es que lo hicieron para dejar en ridículo a Felipe VI? ¿Hasta cuando La Corona se va a prestar a las performances de los socialistas? No quiero ser mal pensado pero quizá detrás de esto también estaba la Batet y su novio que piensan que hay que ningunear al Rey porque estamos en un proceso constituyente, que es en lenguaje chavista como se llama cuando pretendes un cambio de régimen.

Si no fuera así Batet nos podría explicar que hace Sánchez gobernando con gentuza que apoya la coerción violenta: desde los herederos del proyecto de ETA hasta las CUP que alientan en Cataluña la subversión callejera, pasando por los separatistas de ERC y Junts, que derogaron la Carta Magna por su cuenta y organizaron una sedición en apoyo de su declaración de independencia