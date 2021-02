El serio aviso de Rosa Díez sobre lo que se cuece en España: «Vamos hacia un estado totalitario»

Rosa Díez se retiró de la primera línea de la política, y casi al unísono, se encontró siendo un auténtico azote para el presidente Pedro Sánchez, desde Twitter y desde los medios de comunicación.

Siempre dura y contundente, sin ofrecer ni un ápice de tregua al socialista, la fundadora de UPyD no descansa en su labor de defender la libertad y la decencia. Ahora presenta su último libro, La demolición, que se basa en el propio proyecto de Pedro Sánchez para España.

En esta ocasión fue entrevistada en La noche de Dieter de EsRadio, donde repasó algunas pinceladas de su libro y donde sobre todo, se quedó bien a gusto contra el presidente Sánchez como siempre suele hacer:

Por habernos descuidado hemos llegado hasta aquí y corremos el riesgo de seguir descuidándonos y no darnos cuenta de que Sánchez tiene un objetivo, terminar esa tarea de liquidar el sistema del 78 y caminar hacia un estado totalitario. Este es un libro contra la resignación. Hay que rebelarse. La primera rebelión es conocer y actuar y señalar a los borrachos de poder y socialistas desalmados, que quieren tirar por la borda lo que construyeron nuestros padres.

Dieter Brandau preguntó además a Rosa Díez sobre la posibilidad de volver al juego de la política de manera activa, a lo que la protagonista respondió que no está en el mercado aunque sí en primera línea:

No es incompatible ser abuela y ser ciudadana de pleno derecho, dispuesta a actuar hasta el último momento.

«Sánchez aprovecha nuestras debilidades; lo suyo no es ignorancia, es estrategia»

Apenas unos días antes, entrevistada en El Quilombo de Periodista Digital, Rosa Díez ya presentaba su libro y dejaba algunos recaditos.

«Coherente con la trayectoria de Pedro Sánchez, no decir nunca la verdad ni asumir nunca una responsabilidad. Aquí la cuestión es si los españoles vamos a aceptar en democracia que no hay que rendir cuentas. Rendir cuentas es un principio democrático básico. La cuestión es si los españoles caerán en el olvido de no exigir responsabilidades a los gobernantes».

Algunos duros golpes de Rosa Díez a Sánchez

No tendríamos espacio en esta nota para recogerlos todos, pero aquí van algunos de sus mejores golpes al presidente socialista:

Rosa Díez denuncia al Gobierno Sánchez ante el Parlamento Europeo por «complicidad e incitación a la violencia».

«Esta gentuza del Gobierno es de cárcel».

Rosa Díez carga contra el «maldito» Pedro Sánchez por calcar el patriotismo de Arnaldo Otegi.