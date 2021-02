José Javier Esparza: «Hay muchas razones para estar orgulloso de la historia de España»

Los hechos que se cuentan en este libro no son desconocidos. Pero, en muchos casos, sí han sido olvidados, silenciados o deformados. Todo nuestro pasado padece desde hace mucho tiempo la lacra de la manipulación y la vergüenza. Y no hay que arrepentirse de la huella que España ha dejado en la Historia, al revés, nuestros antepasados hicieron cosas maravillosas que cambiaron el devenir del mundo. Esta es la herencia que nos dejaron y a la que no deberíamos renunciar:

Fueron españoles los que dibujaron el mapa del mundo abriendo el Atlántico, dando la vuelta al globo y conquistando el océano Pacífico.

En España se creó el primer parlamento de Europa y también los estatutos de ciudades libres.

Aquí nació el germen de los derechos humanos.

Fue el primer país en prohibir que se esclavizara a los vencidos y en dictar leyes para protegerlos.

El primero en abandonar la horrible práctica de quemar brujas.

El que organizó la primera expedición científica internacional y la primera campaña de vacunación en tres continentes.

O el que tuvo a las primeras mujeres enseñando en la universidad.

Y otros muchos hechos más que José Javier Esparza desgrana con gran amenidad para que, sin ninguna duda, te sientas orgulloso de la Historia de España.

José Javier Esparza (Valencia, 1963), escritor y periodista, lleva años entregado a la tarea de reconstruir la identidad española a partir de su Historia. De ello dan testimonio su exitosa trilogía La Reconquista, vendida por decenas de miles de ejemplares, La cruzada del océano, sobre el descubrimiento y conquista de América, La historia de la Yihad, Tal día como hoy. Almanaque de la Historia de España, Tercios. Historia ilustrada de la legendaria infantería española y Visigodos. La verdadera historia de la primera España. En la misma línea abundan sus novelas históricas El caballero del jabalí blanco, El Reino del Norte y Los demonios del mar, sobre los primeros tiempos de la Reconquista, y San Quintín. Memorias del maestre de campo de los tercios Julián Romero. Todos ellos publicadas en La Esfera de los Libros.