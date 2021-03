EN DIRECTO / El Quilombo: Quique San Francisco, el actor que desafió a la mordaza ‘progre’

Día triste porque tenemos que recordar a Quique San Francisco, QUE ha fallecido a los 65 años de edad tras sufrir una pulmonía bilateral. Se desconoce si ha sido a causa de la COVID-19. San Francisco tuvo la valentía de denunciar a la intolerancia progre, la guillotina de la izquierda que te rebana el pescuezo a la primera que te atrevas a desafiar su verdad oficial.

«Con Franco teníamos censura y ahora lo que se censura es la opinión, y esa es una de las peores censuras que puede haber. Estamos viviendo una dictadura disfrazada terrible», dijo en varias entrevistas. «Nunca me he sentido menos libre que ahora. Los políticos en vez de políticos son agitadores». Quique no portaba carnet de partido porque era un tipo libre, que nunca ocultó los vicios que le han llevado a tener una vida desordenada: drogas, alcohol y promiscuidad. Iba de frente y con un par de h…

Su máximo pecado era llevar la bandera de España y tener que aguantar que le llamen facha. «La llevará hasta que me hostién», decía. Hasta que llegó un momento que le enviaron un recadito: o bajaba los decibelios o se quedaba sin trabajo. Estaba colaborando con Estado de Alarma y tuvo que dejarlo. Lo que cuenta Negre es absolutamente cierto. A Quique lo mató civilmente la izquierda por no bailarle el agua.

Al final tuvo que tragar para poder vivir: en noviembre de 2020 en una entrevista en ‘Liarla Pardo’ en laSexta, San Francisco ha sido muy benevolente cuando le preguntaron por su opinión sobre el presidente de Gobierno: «No puedo ir contra el presidente en estos momentos ni de nadie. ¿Quién soy yo para juzgarlo?». Ese no era Quique, era una copia de él con la pegatina del Gobierno de España. Descanse en paz.