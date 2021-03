EN DIRECTO / El Quilombo: ¿Pánico en la izquierda a un 15-M de derechas?

Los únicos que tienen derecho a impugnar el sistema son ellos. Un vídeo noño y cursi les ha puesto de los nervios. ¿Teme la izquierda a un 15-M de derechas? El lema del 15-M era ‘Enciende tu rabia’ pero para esta gentuza que se ha dedicado a poner en la diana a esta pobre chica llamándole fascista y falangista por ir a Radio Ya demuestra una vez más que el monopolio de la indignación y la violencia les pertenece.

¿Recordáis los carteles de los que acampaban en Sol? ‘Nosotros somos el jodido cambio’ ‘ Así, No’ ‘Violencia es cobrar 600 euros’ ‘No hay pan para tanto chorizo’

El 15-M fue una revuelta COMUNISTA disfrazada de malestar social. Era apolítica pero hizo surgir a un partido chavista como tercera fuerza política. ‘La barricada cierra la calle pero abre el camino’ ‘Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones’ Era un nuevo Mayo del 68 en las paredes de la Sorbona: “Vivir sin obligaciones y gozar sin trabas”. Porque la fiesta nos la van pagar los ricos.

Fue la violencia de Barcelona pero con la musica de John Lennon de fondo. ‘No nos representan…’ ¿Resultado?

Es la misma cantinela del Mayo del ’68… No querían instruir sino infantilizar, no querían construir sino destruir, la ideología de la izquierda es la del reparto obligatorio del trabajo, la de la semana de 4 días de Errejón, la de la sopa boba… El ’68 ponía sistemáticamente los derechos por encima de los deberes, y así debilitaban la idea de ciudadanía. A partir de ese momento la calle era de ellos. Pero se han puesto muy nerviosos.

Recordemos a Sarkoz cuando propuso a los franceses devolver a la política la moral, la autoridad, el trabajo, la nación. Les propuso reconstruir un Estado que haga realmente su trabajo y que, en consecuencia, domine los mangoneos y trapicheos.

No se puede decir que se desea el orden y tomar sistemáticamente partido contra la policía. No es posible seguir denunciando la “provocación” y el “Estado policial” cada vez que la policía intenta hacer respetar la ley. No se puede decir que uno apuesta por el valor del trabajo y, al mismo tiempo, enchufar a los amigos de la infancia, mientras nos fríen con impuestos y estimular la mentalidad del gorrón, del chupón del bote, del que cobra del Estado para no trabajar. No se puede decir que se desea que se está con los desfavorecidos y meterte el 21 por ciento de IVA en las mascarillas…

«Habían querido hacernos creer que el alumno vale tanto como el maestro, que no hay que poner notas para no traumatizar a los malos alumnos, que no había diferencias de valor y de mérito. Habían querido hacernos creer que la víctima cuenta menos que el delincuente, y que no puede existir ninguna jerarquía de valores. Habían proclamado que todo está permitido, que la autoridad había terminado, que las buenas maneras habían terminado, que el respeto había terminado, que ya no había nada que fuera grande, nada que fuera sagrado, nada admirable, y tampoco ya ninguna regla, ninguna norma, nada que estuviera prohibido»