Jorge Javier Vázquez ejerce de dictador ‘progre’ y abre una guerra contra Carlos Herrera

La pasada semana en Periodista Digital les contábamos la nueva oferta laboral que Carlos Herrera, en directo y a través de las ondas, le lanzaba a Belén Esteban tras conocer la última bronca que la princesa del pueblo había tenido con su jefe, Jorge Javier Vázquez.

La estrella de COPE reiteraba a Esteban que en, su programa, ‘Herrera en COPE’ tenía su casa. Y días después, Belén Esteban regresaba a Sálvame, al parecer ya reconciliada con Jorge Javier tras esa nueva bronca. Llevaba dos semanas sin presentarse en los platós de Telecinco y dedicada, según ha contado este pasado lunes 1 de marzo, a descansar y a dedicarse tiempo para sí misma.

En su reaparición en Sálvame, como no podía ser de otra forma, ha planeado la nueva oferta de trabajo de Carlos Herrera. Belén Esteban no negaba en ningún momento la posibilidad de fichar por la COPE y reconocía, a preguntas siempre de Jorge Javier Vázquez, que el ofrecimiento laboral de Herrera le parece “muy interesante”. Pero, de momento, prefiere seguir en su puesto. “De esta productora, que es La Fábrica de la Tele, no me voy a ir. Pero a lo mejor más adelante”, explicaba la princesa del pueblo, para añadir inmediatamente después que le haría “mucha ilusión trabajar en la radio porque no lo he hecho nunca y me da curiosidad”.

Era el momento en el que Jorge Javier Vázquez no se podía reprimir e intervenía en directo para reconducir la situación u convertirse él en el protagonista: “Lo que me molesta es que cada vez que tengamos una bronca salga él ofreciéndote trabajo solo a ti”, protestaba. Una afirmación que ‘disfrazaba’ como broma, pero eso no evitaba que se hiciese más que evidente su malestar con Herrera.

Instantes después reiteraba esta posibilidad pero lanzando una puya, esta vez a la Cadena COPE y a su política de pago a colaboradores: “A mí si Carlos Herrera me llama para hacer una colaboración con Belén, lo haría. No sabes lo bien que pagan en la COPE…”.

Jorge Javier, para zanjar el asunto del posible fichaje de Belén Esteban por Herrera en COPE, lanzaba otro tercer puyazo contra Carlos Herrera ‘separándose’ de sus planteamientos políticos: “No tengo nada que ver ideológicamente con él, pero me parece un profesional brutal”, decía en directo.

Por último, hacía referencia al fallecimiento de la madre del locutor almeriense y, semanas después, aprovechaba el momento para darle el pésame a la estrella radiofónica de COPE.