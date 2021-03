EN DIRECTO / Especial Quilombo: Así ocultó el Gobierno de Sánchez el matadero del 8-M

No salieron un solo día a protestar por las mujeres sanitarias que se protegían con bolsas de basura o de pienso… no salieron un solo día a pedir ayudas por las ancianas que estaban muriendose en la residencias, toda una generación de mujeres que sí tuvieron que abrirse paso a codazo en una sociedad que les negaba oportunidades.

España es el segundo país con más paro entre las mujeres de toda la Unión Europea pero eso no merece una manifestación. ¿Qué derechos de la mujer defienda esta gentuza que gritaba ‘fuera fascistas de nuestros barrios’ mientras invitaba a Villacis (que estaba embarazada de siete meses) a irse a su casa porque el feminismo no era su causa? Ya se lo dijo Carmen Calvo: el feminismo no es de todas, bonita.

El feminismo desprecia no solo a la mujer sino a todo aquel que no les rinda pleitesía. El feminismo no es igualitario, es supremacista.

¿Dos clasistas repulsivas y sectarias como Irene Montero o Carmen Calvo luchando por la igualdad de las mujeres? ¿Qué tipo de igualdad es esa que fomenta el dio al hombre al que culpan de ser un abusador, un maltratador desde la cuna? Calvo o Montero en los años treinta hubieran votado en contra del voto de la mujer como lo hicieron Margarita Nelken o Victoria Kent porque consideran a la mujer un ser inferior al que ellas tienen la misión de emancipar.

Lo debatimos en este ‘Especial Quilombo’ con Alfonso Rojo, Cristina Seguí, Alicia Rubio, Fernando Paz, Javier G. Isac y Pedro Fernández Barbadillo.