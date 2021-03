Lola Sopeña: «Me daría vergüenza si fuera Irene Montero que me hicieran ministra por dormir con el jefe»

Lola Sopeña, empresaria y fundadora de las clínicas estéticas que llevan su nombre, representa a muchas mujeres que no necesitan gritar en la calle para hacerse oír.

La presidenta de la Plataforma Libertad afirma en conversación con ‘El Quilombo’ que «el 8 de marzo lo celebro trabajando, las mujeres llevan siglos luchando, a mí no me hace falta meterme en una manifestación para que me defiendan por ser mujer».

«Me daría vergüenza si fuera Irene Montero cuando a ella la hicieron ministra por ser la mujer del líder de Podemos. Estoy ya muy harta de las etiquetas, yo soy más feminista que todas estas payasas…

Ser feminista no es ponerme en tetas en una iglesia. Esta panda de jetas ha convertido el feminismo en un negocio y no me representan.