Pánico en Telecinco: otro engaño sobre la Isla de las Tentaciones genera un boicot al programa

La tercera edición del programa revelación de Mediaset, la Isla de las tentaciones, se ha coronado como la más polémica de todas las entregas de un programa creado para Cuatro y que, dado su éxito de audiencia, daba el salto a Telecinco.

Las principales polémicas de este reality creado para romper parejas han partido, en esta edición, del comportamiento de los concursantes pero también de malas praxis de la productora que han permitido que, por ejemplo, se filtrasen vídeos de alto contenido sexual.

Mientras, o al menos eso dicen, en Mediaset sigue la investigación para encontrar a los responsables de las filtraciones de esas imágenes de contenido pornográfico, en Telecinco siguen con ‘cebados’ que no son más que falsas promesas a una audiencia cada vez más harta de este tipo de tácticas nada recomendables y muy poco éticas para tratar de captar más espectadores.

A mediados del mes de febrero ocurría en Hay más imágenes’, un especial de 45 minutos de La isla de las tentaciones 3 que prometía emitir una gran cantidad de imágenes inéditas de la tercera edición del reality, además de desvelar qué había ocurrido entre Lola y Carlos en la cama, una de las grandes incógnitas del avance del siguiente capítulo.

Sin embargo, el programa especial resultó ser un refrito de 45 minutos con imágenes ya emitidas, tanto de la tercera edición como de las dos ediciones anteriores, lo que provocó el gran enfado de los espectadores que, tras sentirse estafados, amenazaron con boicotear el reality de Mediaset.

Las redes sociales estallaban entonces y pedían directamente que no se viese el programa del siguiente jueves y, para los más fieles, ofrecían una solución “verlo on line” para que no contase la audiencia en los audímetros…

Algo similar ocurre ahora semanas después. Las redes sociales de los telespectadores muestran su enfado por los cebados, por la expectación que se crea en los avances (que no se corresponde luego con la realidad) e incluso por la duración del programa o las pausas publicitarias…

Twitter se llenaba y se llena de comentarios tan explícito como este: “Hoy @telecincoesha demostrado que engañar a la gente se le da muy bien. Prometía un debate interesante y nos ponen #LoveIsInTheAir UNA MIERDA PARA #Mediaset #HayMásImágenes”.

Otros se lo tomaban con mejor humor y colocaban memes que reflejaban más o menos su decepción con el programa por no haber resultado cómo prometían desde Mediaset.

Y terminamos el repaso de Periodista Digital con dos contundentes tuits, cada uno con su estilo.

“Nos han tomado por gilipollas! Vaya mierda de programa. Telecinco es experta en vender humo y mentiras de todo kiski, no se puede esperar nada bueno de esta basura de cadena”.

“¿Y si nos vengamos de ellos viendo el programa del jueves online? Así no contabiliza como audiencia televisiva”.