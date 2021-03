El descubrimiento en la República Democrática de Congo de una ‘montaña de oro’ desata la fiebre

Parece una historia del pasado, pero es muy actual.

Y prueba de ello es que, pensando en el botín, el Gobierno de Congó prohibe allí la minería, alegando que con la fiebre del oro ha desatado el ‘desorden’ en la zona.

El yacimiento fue encontrado por los campesinos locales a finales de febrero de 2021.

De inmediato generó una auténtica fiebre del oro, e hizo que decenas de personas excavaran el cerro con instrumentos tan simples como palas y picos.

A inicios de marzo, en la red aparecieron grabaciones en las que se puede observar el entusiasmo de los improvisados mineros.

The moment of washing the dirt and extracting the gold. #Congo pic.twitter.com/7L1V1Clm30

— Ahmad Algohbary (@AhmadAlgohbary) March 2, 2021