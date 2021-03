Max Hastings, hijo de soldado en Normandía, narra en ‘Overlord’ la historia de la mayor operación anfibia de la historia militar

Overlord, la obra cumbre del prestigioso y reconocido historiador británico Max Hastings sobre el Día D y la Batalla de Normandía, se publica por primera vez en España. Editada por La Esfera de los Libros, está considerada por la crítica como un absoluto referente historiográfico de la Segunda Guerra Mundial, ya que cambió para siempre el relato de los acontecimientos que hundieron a Hitler en el Frente Occidental.

«Esta es la historia de la mayor operación anfibia de la historia militar, un hito decisivo en el teatro occidental de la Segunda Guerra Mundial. Aunque es cierto que España no fue un país beligerante, los sucesos acaecidos en ese tiempo ejercieron una profunda influencia en toda la humanidad y, de modo muy especial, en los europeos. Debido a que ya sabemos cómo terminó la guerra en 1945, resulta lógico asumir que el resultado era inevitable», explica Hastings en un prólogo exclusivo dedicado al lector español. «La alianza de Franco con Hitler podría haber propiciado la salida de Churchill del poder en Gran Bretaña, lo que hubiese sido determinante».

Overlord, que toma el nombre en clave de la operación, fue el primer libro que mostró de forma objetiva la historia del desembarco y posterior batalla, cuya cruda realidad difería mucho de la visión edulcorada que se había tenido hasta entonces de esta campaña. «Normandía fue casi la única vez en la guerra en la que soldados británicos y norteamericanos experimentaron los intensos combates y las grandes bajas que se producían constantemente en el Frente Oriental (o que habían tenido lugar en la Primera Guerra Mundial). Todos los implicados coinciden en que fue una experiencia increíblemente traumática. En el Día D las bajas fueron relativamente reducidas; fue después de que los dos contendientes concentrasen sus fuerzas cuando comenzó la carnicería y desde mediados de junio y en julio de 1944 fue terrible», comenta el autor.

«Fui probablemente el primer escritor en Gran Bretaña en decir de manera tajante que los combatientes del ejército alemán eran mejores que los del británico o del norteamericano», explica Max Hastings, hijo de soldado en Normandía, quien también rememora que, a pesar de ser criticado por ello entre las tropas, muchos oficiales respaldaron su análisis. «Los alemanes eran brillantes y de pensamiento rápido mientras que los británicos y norteamericanos se movían de forma relativamente lenta».

Overlord está construido desde la sala de mando, desde las barcazas de desembarco, desde el interior de un nido de ametralladoras o desde la torreta de un tanque. Se trata de una historia completa de la batalla contada por combatientes y mandos, a través de centenares de entrevistas realizadas por el autor antes de que sus protagonistas fallecieran. Los testimonios se combinan con un agudo análisis de la campaña, alejándose de mitos para desvelar al lector todos los acontecimientos desde una perspectiva muy amplia y trasversal. El prestigioso historiador y periodista habla de los vencedores pero también de los vencidos, de las victorias y también de las derrotas gloriosas.

Sir Max Hastings (Londres, 1945) es uno de los historiadores militares más importantes y premiados. Autor de más de una veintena de libros, ha sido corresponsal de la BBC y ha dirigido el Daily Telepgraph y el Evening Standard. Actualmente es columnista en The Times, Bloomberg Inci y colaborador en Sunday Times. Algunas de sus obras más destacadas son Armagedón. La derrota de Alemania, 1944-1945, Némesis. La derrota del Japón, 1944-1945, La guerra de Churchill, Se desataron todos los infiernos. Historia de la Segunda Guerra Mundial, La guerra secreta: Espías, códigos y guerrillas, 1914. El año de la catástrofe y Vietnam. Una tragedia épica, 1945-1975. Su labor de investigación y divulgación histórica le han valido el Pritzker Military Prize en 2012 y la Medalla de Bronce del US Council on Foreign Relations Arthur Ross en 2019 entre otros muchos galardones.