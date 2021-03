Ya puedes ver el programa sobre Máximo Pradera que YouTube ha censurado a ‘Estado de Alarma’

Hoy vamos hablar de Pablo Iglesias, que ya ha dado su primer mitin de cara a las elecciones de 4-M. Lo ha dado esa termomix de la manipulación y la mentira llamada TVE, la televisión que pagamos todos para llenarles los bolsillos a Cintora y a la banda de lustrabotas de Podemos y el PSOE. 50.000 euros por programas y 900 de euros por programa para el periodista que fue despedido de Mediaset por manipular y desinformar.

Allí se fue el líder de Podemos para sacar pecho por su canditatura en las elecciones de la Comunidad de Madrid y a insultar a Isabel Díaz Ayuso, diciendo que Ayuso hace apología del fascismo y que es un peligro para la democracia con su lacayo Cintora como cómplice. El caribeño con chándal que vive de los demás en mansiones y con séquitos de mujeres como lo definió Ayuso hace campaña al grito de ‘Madrid será la tumba del fascismo’ mientras las encuestas le responden que el pueblo madrileño ya está cavando la suya. Aquí el único fascismo lo impuso un personaje siniestro que decía que le emocionaba ver como le pateaban la cabeza a un antidisturbio y que acabó de vicepresidente. Aquí la violencia política, la kale borroka y el destrozo de los comercios es propiedad de la izquierda.

⚠️ ¡NOS VUELVEN A CERRAR! ⚠️

⛔ YouTube nos cierra por duodécima vez nuestro canal oficial, ahora por criticar a Máximo Pradera, que incitó a «cortarle el cuello a Ayuso». Estaremos temporalmente en muestro canal alternativo ‘Estado de Alarma 3’ 🚨🇪🇦 ⤵️https://t.co/X8gMpbJfWl pic.twitter.com/YxNL90FA9m — Estado de Alarma TV (@EstadoDAlarmaTV) March 21, 2021

Utilizan TVE como altavoz de campaña y les sale gratis por lo pagan los españoles sin rechistar. Un mensaje a otro periodista del régimen como Enric Hernández: seguimos esperando el Informe Semanal dedicado a las más de 30.000 vacunas que se le han perdido Carolina Darias, ni a los graves efectos secundarios que provocan. Seguimos esperando un especial dedicado al rescate de empresas ligadas a la dictadura de Maduro, Delcy y el resto de los amigos de Ábalos. Aerolíneas con apenas un avion como toda flota pero que han recibido 53 millones de euros mientras los españoles hacen fila en las colas del hambre. A ver Enric si pones a trabajar a todos los liberados sindicales que tienes ahí cobrando sueldos de lujo sin trabajar y al menos que hagan un reportaje decente sobre los enfermos de ELA abandonados a su suerte por este Gobierno mientras sacan a delante la ley de eutanasia. Te tienen encerrados en casa para que no te contagies pero te lo pones fácil si quieres acabar con tu vida.

Y aprovechando que nos visita Carlos Cuesta voy a preguntarle por la ministra de Economía, Nadia Calviño, que a mí me parece una de las grandes impostoras de este Gobierno. Una mujer a la que la misma derecha mediática elogio y no entiendo por qué. Porque no deja de mentir y de sacar pecho por hundir esta país en la ruina.