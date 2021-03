Siro López arremete contra Josep Pedrerol: «¿Qué cojones va a dar él todas las exclusivas? Solo ha dado cuatro noticias en su vida»

Su relación profesional no acabó precisamente como una luna de miel.

Siro López y Josep Pedrerol rompieron desde que este último diese el salto de Intereconomía a Atresmedia y al final no contase por motivos económicos para su proyecto con quien fuese uno de los tertulianos estrella de ‘Punto Pelota’.

Sin embargo, sigue habiendo cuentas que saldar y Siro López se ha despachado a gusto contra quien fuera su jefe.

El 20 de marzo de 2021, en su cuenta de la red social Twitch el periodista gallego, colaborador entre otros medios de la COPE, ha puesto a caer de un burro a Pedrerol.

López considera que el presentador de ‘El Chiringuito’ no dijo la verdad sobre la ruptura de su vínculo laboral y que el liderazgo que supuestamente ostenta tiene truco:

Añade que:

Asevera López que Pedrerol se cree la última botella de agua en el desierto:

Siro López afea que el presentador de ‘El Chiringuito’ venda la idea de que él es el único periodista de todos los que hay en España que más trabaja:

Y vuelve sobre lo dicho por Pedrerol sobre la salida de Siro López de su equipo:

A él se le ocurre decir que me fui de ‘El Chiringuito’ porque en Mediaset me ofrecieron hacer reportajes. Cuando tú vives en tu vida personal en una mentira, al final el mentir le sale sin querer. Luego dice que no hubo problemas conmigo, pero que él pidió un esfuerzo a todo el mundo y que hubo gente que no quiso. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué yo no fui solidario? ¿Me estás llamando pesetero?

Yo no me fui por un problema de dinero, me fui por una cuestión de dignidad. Este señor, en Navidad, un 23 de diciembre, sin yo pedirle nada, me dice que voy a ganar una cantidad y el 15 de enero se desdice y me dice que voy a cobrar otra y cuando llega el 30 de enero me dice que tenemos que hablar porque no me puede pagar lo que me había prometido, pensando que igual creía que no iba a tener dónde caerme muerto.

Lo que no se esperaba es que le dijese que tenía una oferta desde hace cuatro meses y que, precisamente, si no me había ido era por solidaridad porque las estábamos pasando putas en Intereconomía. Eso sí que fue solidaridad. ¿Qué cojones me estás contando, chaval?